Investigación
Trasladada al hospital una mujer tras picarle un escorpión en un hotel de Alcorcón
La Policía sospecha que el animal pudo viajar en la maleta de la propia clienta
Una mujer ha tenido que ser trasladada a un hospital de Alcorcón después de sufrir la picadura de un escorpión dentro de un hotel de la localidad madrileña. La víctima fue atendida de inmediato y conducida al centro sanitario para determinar si era necesario aplicar un tratamiento específico, según informó la Policía Municipal de Alcorcón.
Los agentes recibieron el aviso el pasado viernes desde el propio hotel y se desplazaron al lugar de los hechos. En su cuenta oficial en redes sociales, el Cuerpo explicó que "se sospecha que el animal venenoso podría haberse introducido previamente en el equipaje de la propia clienta", dado que, aunque existen especies de escorpiones en la península ibérica, resulta poco habitual encontrarlas en áreas urbanas.
Riesgos de la picadura de escorpión
La picadura de un escorpión puede causar síntomas variables en función de la especie y de la reacción de la persona afectada. Entre ellos se incluyen dolor intenso e inmediato, hormigueo y entumecimiento, inflamación y enrojecimiento, fiebre, sudoración, vómitos o, en los casos más graves, dificultades respiratorias.
Los expertos aconsejan, en caso de sufrir una picadura, inmovilizar la zona afectada y desinfectarla con agua y jabón o algún antiséptico. Lo más normal es que todos estos síntomas desaparezcan por completo al cabo de 48 horas.
En Europa, la mayoría de especies no son mortales, pero los especialistas recomiendan acudir de inmediato a un centro médico para garantizar un seguimiento adecuado y evitar complicaciones.
En casos de envenenamiento significativo, especialmente en niños, el tratamiento principal es la administración de un antiveneno, que se aplica lo más pronto posible después de que aparezcan los síntomas graves. Además, es posible que se requieran cuidados adicionales en el hospital, como monitoreo de signos vitales, manejo del dolor y, en casos extremos, soporte respiratorio.
