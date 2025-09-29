El Supremo condena a pagar 48.000 euros al hombre que mató de un puñetazo a un anciano que golpeaba a su mujer en Valdemoro

El Tribunal Supremo (TS) ha elevado de 20.000 a 48.120 euros la indemnización que un hombre deberá pagar a los dos hijos de un anciano de 91 años que falleció en septiembre de 2017 después de recibir un puñetazo. El agresor, de 38 años, intervino al ver cómo el anciano golpeaba con un bastón a su mujer en plena calle en la localidad madrileña de Valdemoro.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del alto tribunal ha estimado parcialmente el recurso presentado por los familiares de la víctima contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que había rebajado la compensación fijada por un juzgado de Valdemoro.

Según la sentencia, el acusado recriminó al anciano su actitud violenta hacia su pareja, una mujer mayor a la que daba "golpes" en "diversas partes del cuerpo", momento en que este le recriminó "llegando a levantar con su brazo el bastón hacia él, en ademán de amenazarle". El agresor respondió con un puñetazo en el rostro, lo que provocó que el hombre de 91 años perdiera el equilibrio, cayera de espaldas y se golpeara la cabeza contra la acera. La caída le causó un traumatismo craneoencefálico que derivó en su muerte.

Rebaja de la Audiencia

Un juzgado de Getafe condenó inicialmente al acusado a dos años de prisión por homicidio imprudente grave y fijó la indemnización en 48.000 euros (24.060 para cada hijo). Posteriormente, la Audiencia Provincial modificó la condena a homicidio por imprudencia menos grave, sustituyó la pena de cárcel por una multa de 450 euros y redujo la compensación a unos 10.000 euros por heredero.

El Supremo, con ponencia del magistrado Pablo Llarena, ha confirmado que el procesado no tuvo intención de causar la muerte, pero sí de maltratar al anciano, lo que justifica mantener la indemnización en los 48.000 euros iniciales.

La sentencia subraya que el acusado tenía "la complexión y fortaleza propia de su edad", frente a la debilidad física de la víctima, que caminaba con bastón. El tribunal recuerda además que el procesado tenía el deber de actuar para frenar la agresión a la mujer, aunque la situación fuera "azarosa y compleja".

El fallo concluye que la rebaja acordada por la Audiencia Provincial fue "discrecional" y no tuvo en cuenta que la agresión debía considerarse un delito de homicidio por imprudencia menos grave en concurso ideal con un delito de maltrato.