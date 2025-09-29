Dos 'shakespeares' reformulados y una historia vinculada con las Malvinas: el Teatro San Martín de Buenos Aires desembarca en Canal

El Teatro San Martín, uno de los grandes referentes de la escena bonaerense y latinoamericana, llega a Madrid para instalarse durante dos semanas en los Teatros del Canal. Del 30 de septiembre al 12 de octubre, el público de la capital podrá ver tres producciones propias de la institución porteña que vienen avaladas por un gran éxito en su cartelera: La verdadera historia de Ricardo III, una aproximación al tirano shakepeariano que dirige el español Calixto Bieito, la comedia Sansón de las islas, sobre un curioso capítulo de la historia argentina, y Medida por medida (La culpa es tuya), que traslada otro clásico de Shakespeare al mundo del clown.

La estancia del San Martín en Madrid se enmarca dentro de Canal Hispanidad, el programa que se desarrolla a lo largo de todo el año y por el que las salas del teatro de la calle Cea Bermúdez acogen diferentes trabajos de la creación escénica latinoamericana. Es fruto de un acuerdo entre el gobierno regional madrileño y el teatro porteño de titularidad municipal, que contempla un intercambio de ida y vuelta entre ambos. Dos obras producidas en la capital viajarán a Buenos Aires en abril de 2026, cuando el San Martín acogerá Viaje al amor brujo, el nuevo espectáculo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, y Numancia, versión de la obra de Miguel de Cervantes con dirección y dramaturgia de José Luis Alonso de Santos.

La fachada de Teatros del Canal acoge también el nombre del San Martín. / Pablo Lorente

Viejas conocidas

“Aquí nos sentimos en nuestra casa", decía este lunes durante la presentación del programa la ministra de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes. "Nosotros soñamos con estos puentes, con estas estructuras que ayudan, que empujan, que unen algo que no es nuevo, que ya existía porque muchos artistas y actores argentinos y muchos españoles han cruzado ya el Atlántico y han triunfado a uno y otro lado, en las otras casas, haciéndolas también propias". Como su homólogo madrileño, el consejero de Cultura Mariano de Paco, Ricardes destacaba el papel que juega el idioma común. "Es maravilloso estar a casi a 13.000 km de distancia y no tener que subtitular, ni tener traducción simultánea”, se felicitaba.

Alberto Ligaluppi, director del conjunto del Complejo Teatral de Buenos Aires y por tanto responsable de un San Martín al que se refirió en broma como un "viejo teatro" (la institución fue creada en 1948 y el edificio que lo aloja en la Avenida Corrientes se terminó en 1960), destacó que durante todo ese "larguísimo tiempo" que lleva existiendo su teatro ya vino algunas veces a España, pero siempre de manera puntual. Ahora, en cambio, hay un acuerdo para que estos intercambios se prolonguen al menos dos años más. Y celebra que esta primera tanda sea con tres obras "magníficas" de las cuales dos son dramas "pero producen alegría, la alegría de crear estos vínculos, de ver cómo produce el Río de la Plata".

'Sansón de las islas' se podrá ver en Canal del 3 al 12 de octubre. / Carlos Furman

Ricardes, miembro de un gobierno municipal conservador pero alejado del partido de Milei, aprovechaba también la oportunidad para distanciarse de las políticas de motosierra del presidente argentino, especialmente drásticas en el campo de la cultura. “Cada peso en cultura es una inversión. La ciudad es lo que es por su experiencia, por su gente, pero también por sus artistas y su enorme capital cultural”. A pesar de que su país vive "casi en una crisis económica permanente" y de los recortes del gobierno central, ha subrayado que la ciudad tiene su propio presupuesto, y que gracias a eso "está más activa y con más fondos que nunca".

Entre Shakespeare y el desastre de las Malvinas

En La verdadera historia de Ricardo III, que se estrena este martes 30 de septiembre, la acción parte del hallazgo de los restos del rey inglés en un aparcamiento de Leicester (Reino Unido) en 2012. La obra recorre su reinado para fijarse en hasta qué punto la maldad forma parte del ADN humano. Como explicaba durante la presentación su protagonista, Joaquín Furriel, "habla sobre cómo se puede manipular la verdad a partir del encuentro hace unos años de su cadáver: descubrieron que no era jorobado, así que podríamos decir que ya Shakespeare escribía fake news en su época [risas]. Nosotros nos hacemos eco de todo esto para hablar, sobre todo, de cómo somos como especie".

La otra pieza del dramaturgo inglés, Medida por medida (del 9 al 12 de octubre), es también una reflexión sobre la naturaleza moral del hombre que en este caso se fija en conceptos como la justicia y el vicio, y también sobre el lugar que ocupa la culpa en nuestra sociedad y en la política. Ligaluppi defendía su propuesta como "lo más sublime que se puede hacer con el clown. Es extraordinario lo que los actores hacen en el escenario", decía, resaltando el riesgo asumido pero también "lo entretenida y lo divertida que puede ser una obra que ya tiene más de 400 años".

Por su parte, Sansón de las islas (del 3 al 12 de octubre) relata la caída en desgracia de un ídolo argentino, un luchador ya en horas bajas al que, en plena guerra de las Malvinas y para elevar la moral al país, obligan a luchar con un contendiente más joven en un programa de televisión, algo que no acabará bien para él y que le llevará del fervor popular al más absoluto de los desprecios. "Una obra argentina sobre historia argentina, con un autor argentino, un director argentino y unos actores argentinos que le ponemos una pasión enorme a lo que hacemos", explicaba su protagonista, el actor Luciano Castro, que añadía que, a pesar de eso, "es una obra que, sean o no argentinos, atraviesa directamente a cualquiera".