PRUEBA INTERNACIONAL
La San Silvestre Vallecana abre este miércoles las inscripciones para los atletas más rápidos
Podrán acceder los que acrediten marcas inferiores a 39 minutos en hombres y 45 minutos en mujeres en distancia de 10 kilómetros
Europa Press
La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana abre este miércoles 1 de octubre el plazo para las inscripciones para la prueba internacional, reservada a los atletas más rápidos en la tradicional carrera de fin de año, según anunciaron este lunes los organizadores en un comunicado.
Podrán acceder a ella los corredores que acrediten marcas inferiores a 39 minutos en hombres y 45 minutos en mujeres en un '10k', con distancia homologada en 2025 o en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana de 2024.
Esta es la puerta de acceso a correr junto a los mejores atletas del circuito y vivir la experiencia de terminar la Vallecana en el interior del Estadio de Vallecas.
Por su parte, la carrera popular abrió inscripciones el pasado junio y todavía cuenta con dorsales disponibles.
En esta edición, la carrera cuenta como novedad con la incorporación de Contigo Energía como colaborador de sostenibilidad. La compañía energética, dedicada a la comercialización de energía 100% renovable en España, se une al proyecto con el objetivo de reforzar las acciones medioambientales de la Vallecana.
De esta forma, impulsará iniciativas como la reducción de la huella de carbono, la optimización de recursos y la promoción de hábitos de consumo responsable.
Las inscripciones para ambas carreras pueden formalizarse a través de la web www.sansilvestrevallecana.com, con un máximo de 2000 dorsales en el caso de la prueba internacional y de 40.000 en la popular.
