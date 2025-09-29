Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COMUNIDAD DE MADRID

Una reyerta multitudinaria en Alcorcón deja dos heridos graves y nueve detenidos

La Policía Nacional investiga si la pelea entre dos grupos de jóvenes en Alcorcón está relacionada con bandas juveniles

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

Javier Niño González

Madrid

Dos jóvenes de entre 17 y 18 años han resultado heridos de gravedad —uno de ellos por arma blanca— durante el transcurso de una pelea multitudinaria registrada este domingo por la noche en Alcorcón (Madrid). La Policía Nacional ha detenido a nueve varones implicados en la reyerta, que tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de Metro Puerta del Sur.

Los hechos ocurrieron durante este domingo, en torno a las diez y media de la noche, cuando los agentes fueron alertados de una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de la estación de Metro Puerta del Sur, según han trasladado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Durante la reyerta hubo dos heridos de distinta gravedad: uno de ellos que fue atendido por diversas contusiones y heridas; y otro con una herida en el costado, con afectación al pulmón derecho, como consecuencia de un punzamiento con arma blanca, que fue trasladado al hospital con pronóstico potencialmente grave.

Como consecuencia de esta reyerta, la Policía Nacional ha detenido a un total de nueve jóvenes de entre 17 y 18 años, todos ellos varones, pero las fuentes policiales no confirman si la reyerta está relacionada con bandas juveniles. Entre los detenidos se encuentra el presunto autor del apuñalamiento, que ha sido acusado de tentativa de homicidio. Además, los agentes también localizaron el arma blanca, un cuchillo, en las inmediaciones de la reyerta.

Este episodio se suma a otros sucesos violentos ocurridos en Alcorcón en los últimos meses. En agosto, otra reyerta junto a la estación de Metro Parque Lisboa dejó dos heridos graves: un hombre de 30 años apuñalado en el ojo y otro con lesiones tras recibir un botellazo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del 'caos' en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista
  3. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  4. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  5. The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
  6. Un día en Transnistria, la última república comunista de Europa que ya no vota en Moldavia y sueña con Rusia
  7. Ayuso se destaca como voz proisraelí y agita el debate en el PP frente a los barones que hablan de genocidio
  8. Rozalén y nueve corales madrileñas prestan sus voces a las mujeres afganas y palestinas en el Reina Sofía

Comer bien en el hospital también salva vidas: la alimentación que ayuda a curar enfermedades

Comer bien en el hospital también salva vidas: la alimentación que ayuda a curar enfermedades

Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

Una reyerta multitudinaria en Alcorcón deja dos heridos graves y nueve detenidos

Una reyerta multitudinaria en Alcorcón deja dos heridos graves y nueve detenidos

El PSOE propone hermanar Madrid con Gaza y conceder la medalla de honor al pueblo palestino

El PSOE propone hermanar Madrid con Gaza y conceder la medalla de honor al pueblo palestino

Madrid detecta 40 fallos en las pulseras antimaltrato: "Se podían quitar con falicilidad, fallaban cuando se mojaban..."

Madrid detecta 40 fallos en las pulseras antimaltrato: "Se podían quitar con falicilidad, fallaban cuando se mojaban..."

Dos detenidos por robar 21 móviles en el festival Jardín de las Delicias

Dos detenidos por robar 21 móviles en el festival Jardín de las Delicias

Una iniciativa en Leganés plantea que sanitarios prescriban como tratamiento actividades sociales y culturales

Una iniciativa en Leganés plantea que sanitarios prescriban como tratamiento actividades sociales y culturales

Así es Ana Hernández, la madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo

Así es Ana Hernández, la madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo