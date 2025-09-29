Una reyerta multitudinaria en Alcorcón deja dos heridos graves y nueve detenidos

Dos jóvenes de entre 17 y 18 años han resultado heridos de gravedad —uno de ellos por arma blanca— durante el transcurso de una pelea multitudinaria registrada este domingo por la noche en Alcorcón (Madrid). La Policía Nacional ha detenido a nueve varones implicados en la reyerta, que tuvo lugar en las inmediaciones de la estación de Metro Puerta del Sur.

Los hechos ocurrieron durante este domingo, en torno a las diez y media de la noche, cuando los agentes fueron alertados de una pelea multitudinaria entre dos grupos de jóvenes en las inmediaciones de la estación de Metro Puerta del Sur, según han trasladado a EFE fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Durante la reyerta hubo dos heridos de distinta gravedad: uno de ellos que fue atendido por diversas contusiones y heridas; y otro con una herida en el costado, con afectación al pulmón derecho, como consecuencia de un punzamiento con arma blanca, que fue trasladado al hospital con pronóstico potencialmente grave.

Como consecuencia de esta reyerta, la Policía Nacional ha detenido a un total de nueve jóvenes de entre 17 y 18 años, todos ellos varones, pero las fuentes policiales no confirman si la reyerta está relacionada con bandas juveniles. Entre los detenidos se encuentra el presunto autor del apuñalamiento, que ha sido acusado de tentativa de homicidio. Además, los agentes también localizaron el arma blanca, un cuchillo, en las inmediaciones de la reyerta.

Este episodio se suma a otros sucesos violentos ocurridos en Alcorcón en los últimos meses. En agosto, otra reyerta junto a la estación de Metro Parque Lisboa dejó dos heridos graves: un hombre de 30 años apuñalado en el ojo y otro con lesiones tras recibir un botellazo.