Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos

El envejecimiento del parque de trenes de Cercanías y Media Distancia, que en los últimos años ha derivado en continuas averías y retrasos en la red, ha llevado a Renfe a desplegar un plan de inversiones específico en todo el territorio nacional, incluida la Comunidad de Madrid. El objetivo de la compañía es prolongar la vida útil de los convoyes más veteranos mientras prepara las instalaciones para la llegada de los nuevos modelos, ya en fase de pruebas.

Por lo que respecta al primer apartado, Renfe ha licitado un concurso para un nuevo contrato de mantenimiento para los próximos tres años de los trenes interurbanos de los trenes interurbanos que circulan por Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León. Dividido en siete lotes, en el caso de Madrid el pliego asigna una partida de 61,5 millones de euros para el mantenimiento de 82 trenes de la serie 465 en la base de Madrid Atocha, que "gradualmente" irán disminuyendo hasta los 60 vehículos.

En paralelo a esta operación, la compañía ferroviaria ha lanzado el Plan Director de Talleres 2025-2030 que contempla una inversión global de más de 350 millones de euros en la región madrileña, una de las más afectadas por las constantes incidencias de un servicio otrora tan fiable. Una potente inyección de dinero que, según explican desde Renfe, tiene como objetivo "reforzar la capacidad de mantenimiento de la red ferroviaria, adaptarse al nuevo material rodante y mejorar la eficiencia operativa".

Para ello, el plan contempla actuaciones en dos direcciones principales. Por un lado, Renfe construirá nuevas instalaciones en municipios estratégicos como Aranjuez, Móstoles, Alcalá de Henares, Parla y Las Matas, que permitan reforzar la capacidad de mantenimiento actual y acoplarse al crecimiento previsto de la red de Cercanías. Por otro, invertirá en la modernización de talleres ya operativos, como los de Fuencarral, Villaverde, Atocha y Humanes, para adaptarlos a la nueva flota mediante "mejoras en infraestructura, equipamiento industrial, eficiencia energética y digitalización".

Al mismo tiempo, parte del montante irá destinado a "incorporar tecnologías avanzadas" para la monitorización de procesos, la automatización de tareas y la mejora de la seguridad laboral. Esta "apuesta por la innovación", destacan desde la empresa pública, "permitirá reducir los tiempos de mantenimiento, aumentar la disponibilidad de trenes y ofrecer un servicio más competitivo y sostenible".

En paralelo, Renfe sigue avanzando en la homologación de la nueva serie 453 de Stadler, los trenes de gran capacidad que sustituirán progresivamente a parte de la flota actual. Desde agosto de 2024 se vienen realizando "pruebas dinámicas en diferentes escenarios de la geografía ferroviaria española, como Ciudad Real, Miranda, León, Ávila o Tarragona", para testar el funcionamiento y seguridad de los nuevos modelos.

Los ensayos se llevan a cabo en horario nocturno y sin circulación de trenes comerciales. En ellos se someten a prueba cuestiones como el frenado, sistemas de protección, captación de corriente, compatibilidad electromagnética, tracción, resistencia al avance, confort y niveles de ruido. "Una vez finalizado satisfactoriamente este periodo de pruebas de homologación, se presentará a la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) la documentación necesaria para que esta proceda a autorizar la puesta en servicio de esta serie de vehículos", indica Renfe.

Volviendo a Madrid, para garantizar el futuro mantenimiento de esta serie, parte de la inversión contemplada dentro del Plan Director de Talleres incluye una partida de 41 millones de euros destinada a la adaptación del taller de Fuencarral, que Renfe quiere convertir en centro de referencia para los nuevos Stadler.

El proyecto supondrá una renovación integral de uno de los principales centros de mantenimiento de la red de Cercanías de Madrid, construidas en los años 70. Con la inversión prevista, el taller contará por primera vez con infraestructuras adaptadas para los nuevos trenes de gran capacidad, capaces de albergar composiciones de hasta 240 metros o formaciones múltiples de 100 metros sin necesidad de desacoplar unidades.