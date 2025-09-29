Puedes poner tu nombre a una calle de Madrid, pero debes cumplir tres requisitos: "Cada semana recibimos dos peticiones"

No es casualidad que Madrid tenga una calle llamada Volver a Empezar. Es el título de la película con la que José Luis Garci, enamorado de Retiro, su barrio, ganó el Oscar. La ciudad quiso homenajearle por su valiosa herencia cinematográfica, salpicada de títulos que han pasado a la historia. Es uno de los pequeños tributos que esconde en un callejero formado por 9.351 vías y 61.174 placas. Las protagonizan científicos, ciudades, vegetales, horóscopos, animales… La diversidad es amplísima. Hasta el punto de, en ocasiones, incorporar referencias populares: en Villaverde, está la de Salsipuedes; en Usera, la del Amor Hermoso; en Barajas, la de Tintín y Milú; en Centro, la de Válgame Dios… Alguna, incluso, ojo, podría llevar su nombre. El procedimiento no es complejo, pero hay que cumplir tres requisitos.

Supongamos que, en Los Berrocales, donde acaba de comprarse una casa, hay una avenida aún sin identificar. Y, claro, por qué no, le apetece llamarla Susana Álvarez. Según la ordenanza reguladora de la Denominación y Rotulación de Vías y Espacios Urbanos de 2013, hay un criterio clave: “No podrán utilizarse nombres que puedan inducir a error, sean malsonantes, provoquen hilaridad o resulten discriminatorios”. Las propuestas pueden hacerlas particulares, grupos políticos, instituciones y asociaciones. Por tanto, a priori, la propia Susana podrá enviar la suya.

En la calle de la Flora tuvo su residencia el escritor Mario Vargas Llosa. / ALBA VIGARAY

Lo más importante es que, al mandarla a la Junta de Distrito, el organismo encargado de recibirlas, justifique razonadamente su elección poniendo en valor sus méritos personales y profesionales. “Posteriormente, el área de Cultura emitirá un juicio positivo o negativo que enviará a una Comisión. Ésta se encargará de contrastarla con los Cronistas de la Villa y con Planimetría para comprobar que el nombre no está repetido y no se confunde con otros. Superado el trámite, a través de la Secretaría General Técnica, se trasladará la documentación correspondiente a la Junta de Gobierno para proceder a la votación final”, explica el área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

La calle Santa Isabel se encuentra en Atocha, detrás del Museo Reina Sofía. / ALBA VIGARAY

En el caso de que haya que nombrar una calle nueva y no existan peticiones, serán las Juntas Municipales quienes las realicen teniendo en cuenta las aledañas. Por ejemplo, en el barrio de los Metales, situado en Arganzuela, todas giran en torno a ellos: Granito, Hierro, Cobre, Rodio, Antracita… En el caso de que la vía atraviese distintos distritos, la iniciativa correspondería a aquel más cercanos a la Puerta del Sol. Ahora bien, tendría que ser aprobado en cada uno de los plenos correspondientes. De lo contrario, se descartaría.

El límite madrileño

En la capital están las calles del Desengaño, del Espíritu Santo, del Pez, de las Tres Cruces, de Rompelanzas… Otras, en cambio, las lideran personajes ilustres como Rosalía de Castro, Manuel de Falla, Gloria Fuertes, Beatriz Galindo y Severo Ochoa, entre otros. “No hay prohibiciones como tal, pero se buscan personalidades que merezcan este reconocimiento”, subrayan desde Cultura. Aunque, bueno, ojo, el gran límite lo fijó la citada ordenanza: “No podrán utilizarse nombres de personas vivas, salvo que de manera excepcional así se considere por su extraordinaria relevancia”. Por lo que Susana, teniendo en cuenta esta disposición, debería argumentar a conciencia su candidatura.

Placa de la calle Antonio Grilo, en Madrid. / ALBA VIGARAY

Aunque pueda parecer un proceso residual, la realidad es que tiene su público: “En términos generales, las peticiones llegan a partes iguales de instituciones y ciudadanos. Destacan, especialmente, los familiares de personas fallecidas que quieren rendirles tributo. Si bien cada semana se reciben entre dos y tres, varía por épocas”. Susana, como cualquier vecino, tendrá que esperar hasta un año para obtener una resolución. ¿Próxima calle?