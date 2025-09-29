El PSOE propone hermanar Madrid con Gaza y conceder la medalla de honor al pueblo palestino

El grupo municipal socialista propondrá en el próximo pleno municipal que el Ayuntamiento de Madrid conceda, en el año 2026, la medalla de honor al pueblo palestino e invitará al alcalde de Madrid a "desmarcarse" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y condenar el "genocidio" en Gaza.

Así lo ha explicado este lunes su portavoz, Reyes Maroto, en una rueda de prensa previa celebrada en el edificio de los grupos municipales. La portavoz ha explicado que la negativa del alcalde de Madrid a condenar el "genocidio" en Gaza y "tratar de explicarlo de manera retórica" les "avergüenza", sobre todo después de conocer que el 82% de la población española, según el último barómetro del Real Instituto Elcano, lo califica de esta manera.

En esta línea, ha señalado que Almeida tendrá así la oportunidad de "desmarcarse" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y condenar lo que está sucediendo en Palestina, como lo han hecho otros barones territoriales.

Por ello, ha anunciado que, al igual que se hizo en el año 2022 como reconocimiento al pueblo de Ucrania, se conceda la medalla de honor de la ciudad al pueblo palestino en 2026 y que, coincidiendo con el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino el 29 de noviembre, se celebre un acto institucional izando su bandera en el jardín de Palestina.

Además, el grupo socialista también solicitará que se inicien los trámites para el hermanamiento de la ciudad de Madrid con Gaza, como están haciendo otras ciudades europeas. Por otro lado, el PSOE también preguntará al primer edil si comparte el calificativo de "gentuza" que otros miembros del Partido Popular, como Alfonso Serrano, utilizaron para definir a las "miles" de personas que se manifestaron el pasado 14 de septiembre en las calles de la capital.

Maroto ha señalado que con este tipo de calificaciones "no cabe equidistancia" y que Almeida debe decidir entre si corregir a su compañero de partido y exigir disculpas a los madrileños o admitir este tipo de "insultos" a los vecinos. "Calificar de gentuza a los más de 100.000 madrileños que llenaron de dignidad las calles de Madrid es inadmisible, sobre todo si lo hace un cargo público cuyo sueldo pagamos todos", ha añadido.

La portavoz también ha acusado al alcalde de "tratar de justificar" esas expresiones y de "estar al servicio de los intereses de su partido" y no de comportarse como el alcalde de la ciudad. Un cargo institucional que, dice, ha abandonado.