Estos son los siete poetas que compiten en la Gran Final del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

Siete poetas provenientes de todos los rincones de España competirán el próximo sábado por el Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, un certamen organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación. Todo ello transcurrirá en una gala poética que reunirá a lo mejor de la creación poética viva actual, con representantes de siete zonas del país, reunidos por primera vez para defender su forma de entender la poesía partiendo del texto, pero también con el cuerpo, el gesto, la voz y la presencia escénica.

El Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica es el único certamen nacional que tiene por objetivo fomentar y dar visibilidad a la creación poética viva proponiendo un encuentro entre la poesía y la performance. Al mismo tiempo, tiene como misión llegar a todos los rincones de España para localizar la inspiración y el talento en todas sus regiones y en todos sus idiomas.

La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en Madrid acogerá el próximo 4 de octubre a las 19:30 horas y con acceso libre una auténtica fiesta de la poesía oral, con propuestas arriesgadas y más espectáculo verbal que nunca. Se hará en el marco de la que ya es la séptima edición de un Premio Nacional que se ha convertido en una bandera del rigor, la creatividad y el buen hacer de poetas muy diversos, pero unidos por su entrega a un fenómeno que ya se conoce como "neojuglaría".

Siete poetas de siete zonas de España

Además, cada poeta tendrá el placer de representar diversas zonas de España. Habrá siete zonas y, en la primera, Samuel Merino honrará Galicia y Asturias. En la segunda zona, Víctor G. de la Rosa representará Cantabria, Castilla y León y País Vasco. En la tercera zona, Ana M. Valera con Cataluña, Aragón, Navarra y La Rioja. En la cuarta zona, Sandra Lucena representará la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares. En la quinta zona, Antonio López Rodrigálvez de la Peña con Andalucía, Ceuta y Melilla. En la sexta zona encontraremos a Bruno Lastra y Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid. Por último, de la séptima zona, Canarias, se encargará Lidia Towiz.

¿Cuál es el premio?

La persona ganadora de la VII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica será la protagonista de una gala poética que tendrá lugar en el Museo Nacional Thyssen – Bornemisza, junto al reconocido poeta surcoreano, Ko Un, entre otros artistas de gran prestigio, el 10 de octubre. Además, como novedad de esta edición, el ganador o ganadora también recibirá un premio de 1.881 euros (en homenaje al año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez).

Asimismo, sus poemas encabezarán la antología en la que la editorial Huerga&Fierro reunirá la obra de los finalistas del certamen, el ganador o ganadora del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí, que concursa desde fuera de España, y otros siete poetas que han participado en el ciclo #LdeLírica.