Clara Janés, premio de poesía Francisco de Quevedo

La escritora Clara Janés (Barcelona, 1940) ha recibido el Premio de Poesía Francisco de Quevedo 2025, que entrega el Ayuntamiento de Madrid, por su obra Del imposible adiós, publicada por Editorial Pre-Textos.

En su acta, el jurado ha descrito la obra premiada como "un constante diálogo entre poesía y filosofía, con una delicadeza exquisita al tratar el amor". La valoración destaca asimismo la libertad con que Janés aborda el género, "con alusiones culturales muy atinadas, musicalidad, ritmo y virtuosismo". Según el jurado, Del imposible adiós es un poemario que "espolea el deseo latente y la llama de los cuerpos que se buscan" y convierte el uso del lenguaje en "una absoluta belleza en su forja".

Clara Janés Nadal, residente en Madrid desde hace décadas, es una de las grandes figuras de la literatura española de nuestro tiempo. Poeta, novelista, ensayista, traductora y editora, su trayectoria se caracteriza por un diálogo constante entre Oriente y Occidente, entre la mística y lo terrenal, entre la tradición y la modernidad. Su obra ha sido traducida a más de veinte lenguas y reconocida con numerosos premios nacionales e internacionales. Janés, que ganó en 1997 el Premio Nacional de Traducción y desde 2015 ocupa la silla "U" de la Real Academia Española, ha publicado, entre otros libros, Las estrellas vencidas (1964), Límite humano (1974), En busca de Cordelia (1975), Libro de alienaciones (1980) y Diván del ópalo de fuego (1996).

El Premio de Poesía Francisco de Quevedo está dotado con 10.000 euros, forma parte de los denominados Premios de la Villa del Ayuntamiento de Madrid y tiene como propósito reconocer "la calidad y excelencia de un libro de poesía en castellano" publicado en el año anterior por un autor madrileño o estrechamente vinculado a la ciudad". Entre sus ganadores más recientes se encuentran Esperanza López Parada, Álvaro Tato, Fernando Beltrán e Ignacio Elguero de Olavide, galardonado en la pasada edición.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo miércoles, 12 de noviembre, a las 18.30 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías, en el parque de El Retiro, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.