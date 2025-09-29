El PP lleva al pleno del Ayuntamiento de Madrid el debate sobre las pulseras antimaltrato y acusa al Gobierno de "mentir" sobre su eficacia

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha registrado una moción de urgencia para que el pleno de este martes en el Palacio de Cibeles debata sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Su portavoz, Carlos Izquierdo, ha denunciado este lunes en rueda de prensa que el sistema ha generado "un caos" y que el Gobierno "mintió" al asegurar que funcionaba correctamente. Izquierdo ha señalado que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendieron públicamente la eficacia de este mecanismo de protección, algo que, a su juicio, se ha demostrado falso. "No era verdad y mintieron a todos los españoles", ha afirmado.

Según el portavoz popular, el "fracaso" de las pulseras evidencia que el Ejecutivo no escuchó "a las mujeres, a los jueces y a los expertos". Por ello, el PP pedirá en el pleno que el resto de partidos se pronuncien sobre esta cuestión. Además, ha registrado una pregunta al alcalde de Madrid para conocer qué recursos municipales se están destinando a la protección de "las mujeres más vulnerables".

El dirigente popular ha acusado al PSOE de intentar "atacar" al PP con cualquier asunto para desviar la atención. "Si hay guerra en Gaza, la culpa es del PP; si fallan las pulseras, la culpa es del PP, y si un juez investiga a la familia de Sánchez, también es culpa del PP", ha ironizado.

Preguntado por la coincidencia de esta iniciativa con la protesta convocada por trabajadoras de atención a víctimas de violencia de género ante la falta de renovación de contratos, Izquierdo defendió que "jamás se han dedicado tantos recursos en Madrid como ahora" y que se han reforzado tanto los equipos profesionales como los centros de atención.

Respuesta socialista

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, acusó al PP de querer "confrontar a las mujeres" con esta moción y advirtió que su grupo no va a admitir "lecciones feministas" de los populares. Maroto recordó que el PP ha votado en contra de leyes consideradas avances en materia de igualdad, como la Ley del Aborto, la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres, los permisos de paternidad o la Ley de Libertad Sexual. "Las lecciones sobre violencia de género debería aprenderlas el PP antes de utilizar a las mujeres y a las víctimas contra un Gobierno que siempre ha hecho avanzar a las mujeres", concluyó.