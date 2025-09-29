El PP alerta de "riesgo" para deportistas ante el "abandono" de un polideportivo de Parla

El PP ha denunciado el "estado lamentable" y el "abandono" del polideportivo municipal Francisco Javier Castillejo de Parla y ha exigido al Ayuntamiento que requiera a la empresa concesionaria, Forus (Parla Sport 10 S.L.), una "actuación inmediata" ante "el riesgo para la seguridad de los usuarios".

Así lo ha señalado el portavoz del PP de Parla, Héctor Carracedo, tras realizar una visita a estas instalaciones deportivas, desde donde ha reclamando al Ejecutivo local, formado por PSOE y Más Madrid, que apueste de forma real por el deporte local y sus clubes y acabe con el "abandono absoluto" de las infraestructuras.

"La situación de este polideportivo es de lo peor de la Comunidad de Madrid, pese a que la empresa recibe más de 5 millones de euros al año de los bolsillos de los parleños por el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales", ha insistido el portavoz del PP tras mostrar en un vídeo la situación del polideportivo.

En las imágenes distribuidas por el grupo municipal, se observa cómo las pistas de fútbol tienen el suelo levantado y destruido, las puertas de acceso a baños o vestuarios podridas, zonas comunes deterioradas, porterías no ancladas y que se pueden caer, además de pistas de pádel sin redes y con paredes de metacrilato rotas.

Desde el PP también ha aprovechado para criticar el estado del estadio municipal Los Prados, donde juega la AD Parla, ya que los futbolistas de las categorías inferiores "se tienen que cambiar al aire libre, en las gradas", debido a que no hay vestuarios más que a 200 metros de los campos de fútbol y en un recinto pequeño.

Fuentes municipales han señalado que las críticas del PP son "totalmente falsas", ya que vienen realizando "innumerables mejoras en todas las instalaciones deportivas, también en el pabellón Castillejo", entre las que están los arreglos de cubiertas, de piso, rehabilitación de sistemas generales etc.

Además, han avanzado que "se está procediendo a la retirada de la moqueta de las pistas de futsal para su limpieza mientras se perfila el proyecto de arreglo integral de la instalación" y que también se va a reconvertir la pista de pádel en pista de tenis y se va a arreglar el vallado bajo del frontenis.