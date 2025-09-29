El pleno del Ayuntamiento aprobará la nueva normativa del taxi y los dos festivos de 2026

La condena del "genocidio" en Gaza volverá mañana al pleno del Ayuntamiento de Madrid, un asunto de perfil nacional, como la cancelación de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España, que se mezcla con asuntos municipales como la aprobación definitiva de la nueva ordenanza del taxi y la aprobación de los festivos en la ciudad en 2026.

Cibeles se convertirá de nuevo en el terreno de debate de temas del ámbito nacional que se han convertido en puntas de lanza de todas las formaciones, tanto es así que PSOE y Más Madrid propondrán, cada uno por su lado, a la formación del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, que condene de "forma expresa" el "genocidio" en Gaza.

Propuestas que ya esta mañana Almeida ha dicho que votará en contra porque "nunca" se va a poner del lado de la portavoz municipal socialista, Reyes Maroto.

Protestas en la Vuelta

Y desde Vox se pedirá que el Pleno del Ayuntamiento adopte distintas medidas dirigidas a condenar "enérgicamente los actos de sabotaje, bloqueo y violencia perpetrados contra la Vuelta Ciclista a España.

Un tema que también llevará Maroto en la parte del control al equipo de Gobierno, y al alcalde Almeida, es la pregunta de si considera "que los madrileños y madrileñas que se manifestaron libre y pacíficamente el pasado 14 de septiembre por las calles de Madrid son ‘gentuza’, tal y como han manifestado destacados cargos del PP de Madrid".

También desde la bancada socialista, Enma López, se interesará por saber si el Ayuntamiento tiene intención de crear y regular en este mandato la figura del 'Defensor del Vecino'.

Encierros infantiles

Desde el grupo municipal Más Madrid preguntarán al regidor madrileño si su gobierno considera adecuado promover la tauromaquia entre la infancia con la celebración de los encierros infantiles en las fiestas de los distritos.

Por su parte, desde el Ayuntamiento se propondrá acordar la creación de la Comisión de Patrimonio Mundial del Paseo del Prado y el Buen Retiro, y se aprobará el Plan Especial de mejora de la ordenación pormenorizada establecida para Mercamadrid, así como la nueva ordenanza del taxi.

Además, la Alcaldía va a proponer fijar como fiestas locales, para su inclusión en el calendario laboral del año 2026, el 15 de mayo, viernes, San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, lunes, Nuestra Señora de La Almudena.

Y, hoy mismo, el grupo parlamentario popular en el Ayuntamiento de Madrid ha presentado una moción de urgencia para que en el pleno de este martes se debata sobre "el caos" que han causado las pulseras antimaltrato.