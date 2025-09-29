COMUNIDAD DE MADRID
Parla abre una Oficina de la Energía para asesorar en eficiencia y ahorro en la factura eléctrica
Esta gestionada por la empresa SM-Sistemas Medioambientales, con experiencia en programas de asesoramiento como los de Getafe o Pinto
El Ayuntamiento de Parla ha inaugurado una Oficina de la Energía destinada a asesorar a vecinos, empresas y asociaciones en materia de eficiencia energética, transición hacia renovables y tramitación de ayudas. El recurso, ubicado en la calle Isabel II, 12, de la localidad madrileña, prestará especial atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, al comercio local y a pymes.
Según ha explicado el alcalde, Ramón Jurado, la oficina funcionará como un espacio de referencia en materia energética: orientación en la lectura de facturas y buenas prácticas de ahorro, tramitación de subvenciones y ayudas para eficiencia y sostenibilidad, asesoramiento a comunidades energéticas y de propietarios o gestión de trámites con compañías suministradoras.
Además, la oficina tendrá un papel activo en la identificación de proyectos de sostenibilidad y en el impulso de la transición energética hacia modelos basados en energías renovables.
Campaña de lanzamiento: bombillas de bajo consumo
El nuevo recurso municipal se ha estrenado con la campaña Renovatios, una iniciativa mediante la cual los vecinos pueden canjear de manera gratuita una bombilla antigua por otra de bajo consumo.
"Esta campaña sintetiza el espíritu de este recurso, que ayudará a consumir menos y a ahorrar en la factura eléctrica", ha señalado el concejal de Transición Ecológica, Miguel Fuentes, quien ha subrayado que la oficina "aliviará el bolsillo de los vecinos y nos permitirá avanzar en los objetivos de electrificación, descarbonización y reducción de emisiones".
La Oficina de la Energía de Parla estará gestionada por SM-Sistemas Medioambientales, empresa especializada en proyectos de asesoramiento y formación en eficiencia energética. La compañía ha desarrollado programas similares en municipios como Madrid, Getafe, Pinto o Valencia.
Funcionará de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas (los viernes y los viernes de 10:00 a 19:00 horas).
