Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COMUNIDAD DE MADRID

Parla abre una Oficina de la Energía para asesorar en eficiencia y ahorro en la factura eléctrica

Esta gestionada por la empresa SM-Sistemas Medioambientales, con experiencia en programas de asesoramiento como los de Getafe o Pinto

La Oficina de Energía de Parla inicia su andadura con la campaña 'Renovatios'.

La Oficina de Energía de Parla inicia su andadura con la campaña 'Renovatios'. / AYUNTAMIENTO DE PARLA

EPE

EPE

Madrid

El Ayuntamiento de Parla ha inaugurado una Oficina de la Energía destinada a asesorar a vecinos, empresas y asociaciones en materia de eficiencia energética, transición hacia renovables y tramitación de ayudas. El recurso, ubicado en la calle Isabel II, 12, de la localidad madrileña, prestará especial atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, al comercio local y a pymes.

Según ha explicado el alcalde, Ramón Jurado, la oficina funcionará como un espacio de referencia en materia energética: orientación en la lectura de facturas y buenas prácticas de ahorro, tramitación de subvenciones y ayudas para eficiencia y sostenibilidad, asesoramiento a comunidades energéticas y de propietarios o gestión de trámites con compañías suministradoras.

Además, la oficina tendrá un papel activo en la identificación de proyectos de sostenibilidad y en el impulso de la transición energética hacia modelos basados en energías renovables.

Campaña de lanzamiento: bombillas de bajo consumo

El nuevo recurso municipal se ha estrenado con la campaña Renovatios, una iniciativa mediante la cual los vecinos pueden canjear de manera gratuita una bombilla antigua por otra de bajo consumo.

"Esta campaña sintetiza el espíritu de este recurso, que ayudará a consumir menos y a ahorrar en la factura eléctrica", ha señalado el concejal de Transición Ecológica, Miguel Fuentes, quien ha subrayado que la oficina "aliviará el bolsillo de los vecinos y nos permitirá avanzar en los objetivos de electrificación, descarbonización y reducción de emisiones".

La Oficina de la Energía de Parla estará gestionada por SM-Sistemas Medioambientales, empresa especializada en proyectos de asesoramiento y formación en eficiencia energética. La compañía ha desarrollado programas similares en municipios como Madrid, Getafe, Pinto o Valencia.

Funcionará de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas (los viernes y los viernes de 10:00 a 19:00 horas). 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del 'caos' en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista
  3. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  4. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  5. The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
  6. Un día en Transnistria, la última república comunista de Europa que ya no vota en Moldavia y sueña con Rusia
  7. Ayuso se destaca como voz proisraelí y agita el debate en el PP frente a los barones que hablan de genocidio
  8. Rozalén y nueve corales madrileñas prestan sus voces a las mujeres afganas y palestinas en el Reina Sofía

Comer bien en el hospital también salva vidas: la alimentación que ayuda a curar enfermedades

Comer bien en el hospital también salva vidas: la alimentación que ayuda a curar enfermedades

Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

Una reyerta multitudinaria en Alcorcón deja dos heridos graves y nueve detenidos

Una reyerta multitudinaria en Alcorcón deja dos heridos graves y nueve detenidos

El PSOE propone hermanar Madrid con Gaza y conceder la medalla de honor al pueblo palestino

El PSOE propone hermanar Madrid con Gaza y conceder la medalla de honor al pueblo palestino

Madrid detecta 40 fallos en las pulseras antimaltrato: "Se podían quitar con falicilidad, fallaban cuando se mojaban..."

Madrid detecta 40 fallos en las pulseras antimaltrato: "Se podían quitar con falicilidad, fallaban cuando se mojaban..."

Dos detenidos por robar 21 móviles en el festival Jardín de las Delicias

Dos detenidos por robar 21 móviles en el festival Jardín de las Delicias

Una iniciativa en Leganés plantea que sanitarios prescriban como tratamiento actividades sociales y culturales

Una iniciativa en Leganés plantea que sanitarios prescriban como tratamiento actividades sociales y culturales

Así es Ana Hernández, la madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo

Así es Ana Hernández, la madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo