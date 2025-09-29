Pablo Iglesias regresa a la Universidad Complutense como profesor sustituto este curso

El exlíder de Podemos y exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, vuelve este curso a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) como profesor sustituto en la Facultad de Ciencias Políticas, tras un breve paréntesis en su actividad docente.

El propio Iglesias ha confirmado a EFE que regresará "en las mismas condiciones que un docente asociado", aunque no de forma indefinida, ya que su incorporación será temporal. El político dejó de impartir clase el pasado mes de julio tras no obtener una de las plazas ofrecidas en un concurso público.

En aquel momento, Iglesias explicó en un mensaje en X (antes Twitter) que se había presentado a tres plazas, pero que el tribunal consideró que había "varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia", motivo por el cual abandonó la enseñanza universitaria tras tres años de actividad:

Sin embargo, según un acta de la UCM fechada el 2 de septiembre y consultada por EFE, en esta nueva convocatoria Pablo Iglesias obtuvo la nota más alta, con 9,8 sobre 10, entre un total de 18 aspirantes.

De esta manera, el cofundador de Podemos regresará a las aulas de la Complutense, aunque aún no se ha confirmado la asignatura que impartirá durante este curso académico.