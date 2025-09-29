Madrid hoy: fallos en la protección a víctimas de violencia machista, accidente mortal y ampliación de aforo en el Estadio de Vallecas

Buenas noches, lectoras y lectores. Mañana martes 30 de octubre se espera en la Comunidad de Madrid una jornada inestable: según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los cielos estarán nubosos con lluvias que podrán ser localmente fuertes, sobre todo durante la tarde. Se ha activado el aviso amarillo por acumulaciones de hasta 15 mm en una hora y 40 mm en 12 horas. A continuación, les ofrecemos un repaso a las noticias más relevantes de este lunes.

Ayuso cree que habrá elecciones generales “cuando a Sánchez le convenga”

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que considera probable que Pedro Sánchez convoque elecciones generales cuando le resulte más conveniente desde el punto de vista político. Estas palabras llegan en un contexto de tensiones políticas y especulaciones sobre la estabilidad del actual Gobierno. Leer más

Madrid detecta fallos en pulseras antimaltrato: batería y sonido

El sistema de protección mediante pulseras para víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid ha registrado incidencias técnicas. Se han detectado problemas relacionados con la autonomía de la batería y con el sistema de alerta sonora, lo que plantea dudas sobre su eficacia en situaciones de emergencia. Leer más

Accidente de tráfico mortal en Madrid con un fallecido y otra mujer grave tras choque frontal

Un hombre ha fallecido y una mujer ha resultado herida de gravedad tras un choque frontal en la Comunidad de Madrid. El accidente se produjo en la noche del domingo, y los servicios de emergencia no pudieron salvar la vida de una de las víctimas. Leer más

La Comunidad de Madrid estudia ampliar aforo en Vallecas para el Rayo Vallecano

La Comunidad de Madrid analiza la posibilidad de aumentar el aforo permitido en el estadio de Vallecas, sede del Rayo Vallecano, con el fin de mejorar la experiencia de los aficionados y fomentar la asistencia a los partidos. Esta medida podría afectar las próximas competiciones deportivas en la región. Leer más

K‑pop, K‑beauty y K‑food: Corea se exhibe en Madrid

Una exposición organizada en Madrid celebra la expansión global de la cultura surcoreana a través de la música, la cosmética y la gastronomía. Esta iniciativa pretende acercar al público español las distintas vertientes del fenómeno “Hallyu”, que ha ganado una fuerte presencia en todo el mundo. Leer más

