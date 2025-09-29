Las mejores patatas bravas de Madrid se hacen en Docamar y Taberna Acuerdo 2: receta y esencia castiza

Madrid se rinde ante sus reinas más castizas: las patatas bravas. Durante tres días, el Museo del Ferrocarril se transformó en un auténtico templo del sabor madrileño con motivo del Mahou Bravas Fest 2025, el festival que ha reunido a los mejores templos del tapeo y ha hecho vibrar a más de 15.000 amantes de la buena mesa. Entre música, talleres, cañas bien tiradas y olor a brava recién hecha, Docamar y Taberna Acuerdo 2 se alzaron con los títulos a las mejores patatas bravas de Madrid.

El festival ha culminado con la esperada entrega de los premios a las mejores patatas bravas de Madrid.

Docamar se alzó con el premio del público, gracias a su receta 'Bravas de mar – Madrid 1963', todo un homenaje a las bravas tradicionales, auténticas y con más de 60 años de historia.

Bravas Docamar. / Cedida

Taberna Acuerdo 2 conquistó al jurado profesional con sus patatas monalisa en tres cocciones, acompañadas de salsa brava original de Madrid y alioli de ajos asados. Una propuesta creativa que destacó por su equilibrio entre innovación y esencia castiza.

Taberna Acuerdo 2 conquistó al jurado profesional con sus patatas monalisa en tres cocciones. / Cedida

Ambas recetas fueron elegidas entre las elaboraciones de alto nivel presentadas por los siete restaurantes participantes, en una reñida votación tanto del público como del jurado.

Un jurado de lujo para elegir las mejores patatas bravas

El jurado del Mahou Bravas Fest 2025 estuvo compuesto por reconocidos profesionales del mundo gastronómico:

Edu González (@bravasbarcelona), co-productor del festival,

(@bravasbarcelona), co-productor del festival, Lucía Mos , redactora jefa de @madridsecreto ,

, redactora jefa de , Alberto Ugarte , conocido como @ugar90 , experto en cocina saludable,

, conocido como , experto en cocina saludable, y Taberna Dnorte, ganadores de las mejores bravas de Madrid 2024.

Los templos de las bravas madrileñas, reunidos en un mismo lugar

Durante el festival, los asistentes pudieron degustar las creaciones de algunos de los bares y restaurantes más emblemáticos de la capital, entre ellos: La Campana, La Sucursal Chamberí, Jenkin’s, Taberna Acuerdo 2, Docamar, GOZAR Neotaberna Castiza y Neotaberna Miguelín. Además, el evento contó con un invitado especial, el Bar Córdoba de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), fiel participante del Bravas Fest desde la primera edición celebrada en 2022. El Mahou Bravas Fest Madrid 2025 ofreció una experiencia gastronómica completa, ya que cada restaurante presentó también una tapa estrella fuera de concurso, y los asistentes disfrutaron de dulces, salsas, delicatessen, música en directo y talleres participativos. Entre las actividades más populares destacó el Pasaporte Bravas, una dinámica que invitaba a los visitantes a probar las bravas de todos los locales participantes para entrar en el sorteo de una cena en el restaurante ganador.