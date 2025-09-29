Madrid detecta 40 fallos en las pulseras antimaltrato: "Se podían quitar con falicilidad, fallaban cuando se mojaban..."

Los servicios de la Comunidad de Madrid han detectado 40 fallos en pulseras antimaltrato, aunque esperan que pueda haber más. En total, han reportado problemas con estos dispositivos 23 de los 56 centros de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la región. Algunos tenían que ver con pérdidas de conexión o problemas de cobertura. Otros, con la "manipulación por parte del agresor, por avisos que no se correspondían con ninguna actuación real e, incluso, por la ausencia total de avisos cuando había un riesgo real".

"Hemos tenido casos en los que el agresor se ha acercado a la distancia justa para infundir miedo quitándose el dispositivo o manipulándolo para provocar que salte la alarma, o situaciones que se producen en cualquier momento del día en la compañía de los hijos durante las horas del sueño o en plena jornada laboral", ha relatado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, al término de reunión extraordinaria del Observatorio de Víctimas de la Violencia de Género.

También el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha resaltado que el aviso de batería baja de estas pulseras es igual que el de quebrantamiento de la distancia de seguridad, lo que genera "una alarma innecesaria" y a situaciones que han llevado a algunas mujeres a renunciar a este dispositivo.

Fallos continuos

Entre otros "datos escalofriantes", García Martín ha asegurado ante la prensa que la reunión extraordinaria les ha servido para conocer que este servicio se contrató con "un proveedor sin experiencia previa" en los dispositivos, que también "se podían adquirir a través de plataformas de Comercio de China".

Además, ha señalado que las "pulseras fallaban de manera recurrente" y no puntualmente. Por todo ello, piden la dimisión tanto de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como de la exministra y eurodiputada, Irene Montero. "Lo que ha ocurrido con el sistema Cometa no es un fallo aislado: es uno más de una larga cadena de decisiones que ha tomado el Ministerio de Igualdad", ha añadido Dávila.

Acuerdos del Observatorio

Al término de esta reunión extraordinaria, que se ha extendido más de dos horas, el Observatorio ha adoptado un acuerdo para solicitar al Gobierno diferentes datos, como el número de mujeres que han estado en riesgo por las anomalías detectadas desde marzo de 2024; el número procedimientos judiciales afectados con indicación de absoluciones y sobreseimientos al no poder acceder a la información crítica de seguimiento telemático; o cuántos agresores han estado cerca de sus víctimas sin que se pueda demostrar.

También han solicitado medios para "atender de inmediato a las mujeres afectadas" y para "garantizar el correcto funcionamiento del sistema".

Solo en la región, en 2024 la Red de Atención Integral para la Violencia de Género atendió a 19.933 mujeres y a 1924 menores.