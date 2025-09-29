Lunes fresco en Madrid antes de un cambio de tendencia: así será la semana en la capital

Las provincias de Tarragona, Valencia y Castellón viven este lunes una alerta roja por temporal de lluvia que la pasada noche se hizo notar, especialmente, en la comarca valenciana de l'Horta Sud. Allí las precipitaciones han causado el desbordamiento del barranco de La Saleta, a la altura del dique de Bonaire, anegando varias calles del núcleo urbano del municipio. Los Bomberos de Valencia han realizado en las últimas horas hasta una veintena de intervenciones consecuencia de las lluvias, centrándose la mayoría de acciones en la revisión de viviendas.

En Madrid la situación este domingo fue mucho más estable, limitándose el mal tiempo a cielos nubosos y alguna pequeña llovizna. Hoy, lunes, la capital ha vuelto a amanecer con nubes, y con temperaturas frescas que parecen dar la bienvenida al otoño. No obstante, tal y como ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la situación en la capital podría estar cerca de cambiar.

Incremento de temperaturas en Madrid de cara al fin de semana

Este lunes, las máximas no superarán los veintitrés grados centígrados en Madrid. Estos termómetros se mantendrán el martes, con mínimas de catorce grados. El miércoles, sin embargo, se producirá un aumento considerable de temperaturas que hará ascender el mercurio hasta los veintisiete grados. Por tanto, parece que el calor no ha dicho aún su última palabra en la capital, incrementándose los valores hasta los veintinueve grados el próximo sábado.

Las nubes abandonarán Madrid este martes, sin expectativas de que regresen a la urbe en lo que resta de semana. Por tanto, este 'finde' será buen momento para disfrutar del sol en las zonas verdes y terrazas de la capital.