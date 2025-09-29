COMUNIDAD DE MADRID
Una iniciativa en Leganés plantea que sanitarios prescriban como tratamiento actividades sociales y culturales
Se basa en la evidencia de que la salud y el bienestar de las personas "dependen de factores que van más allá de la medicación"
EP
El Ayuntamiento de Leganés, en colaboración con diversas asociaciones de salud del municipio, ha puesto en marcha un proyecto comunitario que plantea que los profesionales sanitarios prescriban como "tratamiento" las actividades culturales, sociales y deportivas.
La iniciativa, surgida de la Mesa Técnica de Salud Municipal, promueve que los sanitarios prescriban tratamientos farmacológicos y una "receta social", es decir, la participación en actividades culturales, sociales y programas de las asociaciones locales de salud, ha detallado el Consistorio en un comunicado.
Este modelo, conocido como "prescripción social", se basa en la evidencia de que la salud y el bienestar de las personas "dependen de factores que van más allá de la medicación", como los talleres culturales, actividades deportivas, grupos de apoyo y espacios comunitarios forman parte de un catálogo que los centros de salud podrán recomendar a sus pacientes en función de sus necesidades.
Tanto el Ayuntamiento como las asociaciones participantes han estado presentes en diferentes puntos del municipio para informar directamente a la población de Leganés, fomentando así la participación ciudadana y acercando este proyecto a todos los vecinos y vecinas.
