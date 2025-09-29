K-Pop, K-Beauty, K-Food: Madrid se convierte en la capital de Corea con la primera macroexposición inmersiva dedicada al país

De Madrid a Seúl y vuelta. Del 28 al 30 de septiembre, la capital española se convierte en el epicentro de la cultura e industria coreana con la celebración de K-EXPO Spain 2025 bajo el lema All about K-style, una feria que busca dar a conocer el estilo de vida asiático en todas sus formas. “Este mismo año también se ha organizado en Canadá y Dubái, con el objetivo de presentar contenidos originales a los locales y que puedan experimentar el ambiente coreano en su máxima esencia. Además, es una forma de agradecimiento a todo ese público que ya es fan”, explica Yoonsang Eum, Director de la División de Exportación de Contenidos de KOCCA (Korea Creative Content Agency) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Durante estos tres días, artistas, marcas y empresas coreanas tendrán una única misión: crear alianzas, canales de distribución y exportación entre ambas naciones.

El evento, organizado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea (MCST) y promovido por KOCCA, se celebrará tanto en el Hotel Riu Plaza España, donde tendrán lugar los encuentros empresariales entre compañías de sectores como animación, webtoons, cosmética o alimentación y compradores internacionales; como en el Círculo de Bellas Artes, que abrirá sus puertas al público general como espacio cultural donde experimentar la realidad coreana: “Nos está sorprendiendo ver a tanta gente sénior disfrutar de esto. Si bien esperábamos una gran afluencia de jóvenes, no contábamos con el entusiasmo de los más mayores. En Corea están acostumbrados a esconder sus pasiones”.

El Círculo de Bellas Artes será lugar de encuentro entre españoles y compañías coreanas durante tres días. / K-EXPO Spain 2025

El encuentro empresarial reúne a más de 60 compañías coreanas de diferentes sectores. Entre ellas, 17 estudios de animación, cuatro cadenas de televisión, tres editoriales de cómics, cuatro desarrolladores de videojuegos, 20 firmas de cosmética u ocho empresas dedicadas a comercializar productos del mar, como algas secas o sal marina. “Aunque la música fuese la culpable de todo este boom, es difícil diferenciar por sectores en esto de la cultura. Si una cantante de K-pop aparece en una serie, al final sus millones de fans se interesarán por la producción y el director. A través de esa serie, además, se pueden hacer anuncios de cosmética coreana, que producirán una compra masiva de los productos en cuestión. Es un organigrama complejo, pero siempre se intenta buscar aquello que más interés cause e invertir en ese sector”, añade.

Corea en Madrid

En la actualidad, además de la música o el cine, son los cómics, la animación y la literatura los sectores que más expectación generan entre el público español. Y la razón de su éxito, según Yoonsang Eum, no es otra que su originalidad: “No es que sean contenidos intrínsecamente culturales o históricos, sino que presentan historias originales con una producción muy creativa, lo que les diferencia de otros países”. El madrileño Círculo de Bellas Artes tiene previsto cerrar la exposición este martes con más de 25.000 visitantes en una experiencia inmersiva dividida por espacios. Mientras que en la segunda planta se puede jugar a videojuegos populares o escuchar música, en la cuarta tendrá lugar una exposición con productos turísticos, cosmética y cooking shows de gastronomía local. Asimismo, la quinta planta acogerá programas interactivos y competiciones de baile impulsadas por inteligencia artificial.

La cantante Lara Benito en la inauguración de K-EXPO Spain 2025, en el Círculo de Bellas Artes. / Jesús Hellí­n

“La sede de KOCCA abrió a principios de 2025 y, desde entonces, hemos hablado con empresas e instituciones para buscar proyectos e inversión. A este evento se ha invitado a diferentes figuras de centros culturales e instituciones inversoras con el fin de lograr una alianza entre ambos países y sus industrias”, señala. Y, pese a tener objetivos a largo plazo, el proyecto aún se encuentra en su fase inicial: “Queremos que ambos gobiernos puedan desarrollar políticas que favorezcan a ambas naciones. Aún queda mucho, pero estamos en ello”. Según expresa, varias compañías españolas han viajado esta semana al país asiático con el fin de analizar el mercado y valorar las posibilidades: “Los contenidos españoles aún no son tan conocidos allí como el deporte o la gastronomía, donde ya hemos sido influenciados. Ahora mismo, el aceite de oliva español es tendencia en Corea”.

Tras su última parada el pasado mes de agosto en Canadá, K-EXPO Spain 2025 trata de expandir la proyección del conocido como K-content en los mercados europeos y latinoamericanos con España como epicentro estratégico. “Somos un planeta interconectado y consumimos de igual forma en todo el mundo. Cada vez nos vamos pareciendo más entre nosotros y eso favorece las conexiones. Lo que se pone de moda en Seúl, también se pone en Madrid, París o Nueva York”, suma. A pesar de que estas exposiciones comenzaron siendo anuales y, posteriormente bianuales o trianuales, se espera que en 2026 haya más: “No sabemos si podremos repetir en Madrid. Lo ideal sería que, periódicamente, regresemos a lugares donde ya hemos estado para así afianzar el proyecto”. Entre ponencias, conciertos y stands, el objetivo es claro: que los contenidos coreanos estén en el día a día de los españoles. Y Madrid lo ha conseguido.