Javier Alfaro, chef madrileño de Rosi la Loca, gana el premio a las mejores patatas bravas de 2025 con sus 'Bravas alocadas'

El chef Javier Alfaro, del restaurante Rosi la Loca de Madrid, se ha proclamado ganador del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas, celebrado este lunes en Palencia. Su propuesta, titulada ‘Bravas alocadas’, convenció al jurado por su equilibrio entre sabor, presentación y viabilidad en barra, en una final en la que compitieron 19 cocineros de toda España.

El chef Javier Alfaro, del restaurante Rosi la Loca de Madrid, se ha proclamado ganador del VI Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas. / Instagram

Un bocado con alma madrileña

Las ‘Bravas alocadas’ reinterpretan la receta clásica con bolitas de patata agria confitada en aceite de oliva con ajo y hierbas aromáticas, fritas después hasta lograr una textura crujiente y cremosa. La salsa, elaborada con fondo de cocido, pimentón, chipotle, vinagre de Jerez y huesos de jamón, aporta profundidad y carácter. "Quise rendir homenaje a la cocina madrileña, a la barra y al bar de siempre, pero con un punto de locura", explicó Alfaro tras recibir el premio. El toque maestro está en la salsa brava, elaborada a partir de un fondo de cocido tradicional, espesada con roux y perfumada con pimentón dulce y picante, chipotle, vinagre de Jerez y huesos de jamón. "El objetivo era crear una brava que supiera a Madrid, pero con una vuelta de tuerca divertida y atrevida, como nuestro restaurante".

Palencia, capital de la brava

La final del certamen, celebrada en el Hotel Rey Sancho de Palencia, reunió a algunos de los mejores cocineros del país. El segundo premio fue para Ariel Munguía, del Canfranc Express (Huesca), y el tercero para Alberto Villegas, del San Remo (Palencia), con su propuesta "Las bravas del abuelo Isaac". El jurado, presidido por Julio Valles, contó con chefs de renombre como Aarón Ortiz (Kabo, Estrella Michelin) y Chef Peña (Sibaritas Klub), junto a Raúl del Moral, Sezar Blue y Charlito Cook, que valoraron gusto, técnica, estética y viabilidad. También se entregaron los galardones a la Innovación (Álvaro Abad, Malaspina, Alicante), Estética (José Luis Martínez, Taberna & Media, Madrid) y las menciones especiales del jurado y del público.

Madrid, cuna de la brava

El triunfo de Alfaro devuelve a Madrid el protagonismo de una tapa nacida en sus bares en los años cincuenta. Con su receta, el chef demuestra que la tradición puede reinventarse sin perder autenticidad. Las 'Bravas alocadas' ya son parte del recetario moderno madrileño: una tapa con alma popular, sabor intenso y carácter propio. Y mientras Alfaro eleva la brava madrileña a los altares internacionales, la capital también rinde su propio homenaje. Durante tres días, el Museo del Ferrocarril se transformó en un auténtico templo del sabor madrileño con motivo del Mahou Bravas Fest 2025, el festival que reunió a los mejores templos del tapeo y hizo vibrar a más de 15.000 amantes de la buena mesa. Entre música, talleres, cañas bien tiradas y olor a brava recién hecha, Docamar y Taberna Acuerdo 2 se alzaron con los títulos a las mejores patatas bravas de Madrid, en una cita que celebró la cultura de barra y el orgullo castizo. Las patatas bravas viven su edad dorada. Desde los bares de Palencia hasta los templos de Lavapiés o Quintana, Madrid vuelve a ser la capital del sabor más castizo.