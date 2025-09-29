El incendio de dos coches en un pequeño aparcamiento privado llena de humo el centro de Madrid

Hasta once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido este lunes a sofocar un incendio provocado, por causas que se investigan, en una pequeño aparcamiento privado en el centro donde estaban estacionados dos vehículos, que han ardido y provocado una gran carga de humo.

Según ha informado a EFE Emergencias Madrid, el fuego se ha iniciado en torno a las 10.30 horas en un pequeño aparcamiento, ubicado en un semisótano del número 5 de la calle Factor, en el distrito de Centro.

Once dotaciones de Bomberos del ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego que ha afectado a dos vehículos, en principio ninguno de ellos eléctrico, desde dos fachadas, situadas en la calle Factor y Almudena.

Emergencias Madrid destaca la gran carga de humo que ha provocado el incendio, si bien no ha habido heridos.

Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional han colaborado en la zona, en tanto que agentes de Movilidad han regulado el tráfico cortando algunas calles para facilitar el movimiento de los vehículos de Emergencias.