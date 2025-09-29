SUCESOS
El incendio de dos coches en un pequeño aparcamiento privado llena de humo el centro de Madrid
Once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego, que ha provocado una "gran carga de humo"
EFE
Hasta once dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido este lunes a sofocar un incendio provocado, por causas que se investigan, en una pequeño aparcamiento privado en el centro donde estaban estacionados dos vehículos, que han ardido y provocado una gran carga de humo.
Según ha informado a EFE Emergencias Madrid, el fuego se ha iniciado en torno a las 10.30 horas en un pequeño aparcamiento, ubicado en un semisótano del número 5 de la calle Factor, en el distrito de Centro.
Once dotaciones de Bomberos del ayuntamiento de Madrid han extinguido el fuego que ha afectado a dos vehículos, en principio ninguno de ellos eléctrico, desde dos fachadas, situadas en la calle Factor y Almudena.
Emergencias Madrid destaca la gran carga de humo que ha provocado el incendio, si bien no ha habido heridos.
Policía Municipal de Madrid y Policía Nacional han colaborado en la zona, en tanto que agentes de Movilidad han regulado el tráfico cortando algunas calles para facilitar el movimiento de los vehículos de Emergencias.
