¿Cómo funciona Reviva en Madrid? 182 pisos y hasta 45.000 euros para rehabilitar viviendas y ponerlas en alquiler

Al término del mes de agosto, el precio de la vivienda en la ciudad de Madrid se situaba en los 5.723 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. Un aumento del 21,3% respecto al mes homónimo del año anterior que confirma una vez más el crecimiento exponencial que sufre el mercado inmobiliario que se ha convertido en una de las peores pesadillas para los vecinos de la capital.

La especulación y el auge de los pisos turísticos está llevando la situación a niveles insostenibles para la sociedad española, recrudecidos en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Para tratar de paliar esta deriva, el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo diferentes acciones y programas que pretender fomentar la proliferación de oferta de viviendas. Una de estas iniciativas es el Programa Reviva Madrid, que trata de recuperar las viviendas vacías que miles de propietarios tienen en desuso y aumentar así la oferta destinada al alquiler.

Reviva Madrid cuenta con 182 pisos adheridos

El programa ofrece a propietarios de viviendas vacías ceder su casa a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) durante un periodo de tiempo, sin perder, por supuesto, la titularidad de la misma y percibiendo por ello una renta mensual, independientemente de que la casa tenga o no inquilino. Las ventajas para la persona propietaria son variadas:

EMVS Madrid realiza una gestión integral de alquiler. Integral quiere decir que EMVS Madrid se encarga de todo: no solo los trámites administrativos y jurídicos sino también los relacionados con el inquilino, la búsqueda del mismo y la relación con él, así como el mantenimiento ordinario de la vivienda. Gestión integral quiere decir que el propietario se despreocupa de todas las cuestiones desde el momento de la firma de la cesión del usufructo.

EMVS Madrid asume impuestos y gastos. Esta gestión integral implica que EMVS Madrid se hace cargo de la obtención del certificado energético de la vivienda, así como del pago de la cuota ordinaria de la comunidad de propietarios, el seguro del hogar, las reparaciones ordinarias y el IBI. De igual forma, se encarga de los gastos relativos a la cesión, tanto de la Plusvalía como de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Te permite alquilar tu vivienda, aunque esté en mal estado y no tengas liquidez suficiente para afrontar la reforma. Así, si la casa necesita alguna reforma para poder ser alquilada, EMVS Madrid se encarga de gestionarla, se hace cargo del IVA de dichas renovaciones, y adelantará el coste de las obras hasta un máximo de 45.000 euros a 0% de interés. De esta manera, el propietario irá devolviendo poco a poco, descontándoselo de la renta que percibirá cada mes.

La renta del alquiler garantizada mes a mes, haya o no inquilino. El pago de la renta del alquiler está garantizado desde el momento de la firma de cesión del usufructo y hasta la finalización del contrato, independientemente de si la vivienda está alquilada o no.

El Ayuntamiento te garantiza la recuperación de la vivienda. Al finalizar el periodo de cesión del usufructo, que tiene una duración mínima de cinco años, EMVS Madrid devolverá la vivienda en el mismo estado de conservación que al inicio del mismo.

