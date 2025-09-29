Ni Finlandia ni Noruega: el bosque a menos de una hora de Madrid imprescindible para este otoño, según la revista Viajar

Los bosques de Finlandia cubren aproximadamente el 76% de la superficie del país, tierra donde se pueden encontrar más abetos, pinos o abedules que habitantes. Su vasta red de parques nacionales, entre los que destacan el de Nuuksio, Oulanka o Pallas-Yllästunturi, es uno de sus mayores atractivos turísticos. Pero, tal y como ha recordado la revista Viajar, en Madrid no es necesario irse a la otra punta de Europa para disfrutar de estos paisajes únicos.

Rascafría, pueblo situado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, no solo es famoso por el recorrido monumental que ofrece -- compuesto del Monasterio de Santa María de El Paular, el Puente del Perdón o la Iglesia de San Andrés Apóstol -- sus Presillas o su buena comida. Y es que, en sus alrededores, un paraje natural de cuento destaca como uno de los rincones más especiales de la sierra madrileña.

El Bosque Finlandés: un paraje único a tiro de piedra de la capital

Hablamos del Bosque Finlandés, todo un atractivo turístico en pleno corazón de esta cadena montañosa. Nació en 1980, cuando se produjo un hermanamiento entre la localidad y Helsinki. Fue entonces cuando se plantaron especies como abedules, abetos o álamos, más típicos del norte de Europa. Estos árboles rodean un lago coronado por un embarcadero. Todos estos elementos generan una estampa única en la región.

Sus particulares especies de árboles rememoran a la vegetación escandinava. Además, cuenta con una antigua cabaña de cuento que en otros tiempos era utilizada como sauna, que se sitúa junto a este lago. La variedad arbórea, la imponente balsa y la particular cabaña transforman el lugar en una película de cultura nipona. Se puede visitar desde diferentes puntos, pero el recorrido más recomendado parte desde Rascafría, donde podemos atravesar el río Lozoya, pasar junto al Monasterio del Paular y cruzar unos puentes de más de 600 años de antigüedad. El trayecto en su totalidad tiene una extensión de 13 kilómetros plagados de historia y rodeados de un entorno natural único.