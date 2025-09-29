La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce

Ya es un sueño hecho realidad. Krispy Kreme aterriza oficialmente en España. La icónica marca estadounidense de donuts abrirá su primer Teatro Krispy Kreme el próximo 2 de octubre en el centro comercial Westfield Parquesur, en el barrio madrileño de Leganés. La compañía, que ha conquistado a millones de personas en más de 40 países, inicia así su expansión en la península con una inversión de 20 millones de euros y un plan de crecimiento que prevé entre 50 y 60 locales en España y Portugal en los próximos cuatro años, explica Manuel Zamudio, CEO de glaseados originales de Krispy Kreme a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Más que una tienda, el Teatro Krispy Kreme será un "teatro", es decir, un espacio donde se puede observar cómo se elaboran los famosos Glaseados Originales, conocidos mundialmente como Original Glazed. Desde la mezcla de la masa hasta el momento en que atraviesan la cascada de glaseado, el proceso completo dura apenas una hora y cuarto. El icónico neón rojo con el mensaje Hot Now indicará que las rosquillas están recién hechas y listas para disfrutar calientes. El obrador del Teatro podrá producir hasta 200 docenas de donuts por hora, garantizando un producto siempre fresco y de calidad. El más sencillo, el glaseado cuesta 1, 90 euros, pero también los hay rellenos de chocolate, de cheesecake, de oreo, de fresa y hasta de lotus.

Krispy Kreme celebrará su llegada a España con un gesto hacia sus primeros clientes. El 2 de octubre, los 12 primeros visitantes recibirán una docena de Glaseados Originales cada semana durante un año. Del puesto 13 al 100, el premio será una docena mensual durante el mismo periodo, y quienes ocupen las posiciones del 101 al 300 recibirán una docena mensual durante seis meses. Porque como avanza Zamudio, "a los españoles les encanta lo dulce, y un producto fresco y recién hecho como el Glaseado Original encaja perfectamente con sus gustos. El mercado de cafeterías y bollería lleva cinco años seguidos creciendo, y Krispy Kreme llega en el momento perfecto".

Un modelo de expansión flexible

La marca implantará en España su modelo Hub & Spoke, en el que los Teatros Krispy Kreme funcionan como obradores centrales desde los que se distribuyen los productos a tiendas más pequeñas, locales a pie de calle y quioscos. Madrid será el punto de partida de esta red, con hasta 12 locales previstos durante el primer año. Además, la compañía ya trabaja en su llegada a otras ciudades como Barcelona, Valencia y Málaga. La expansión supone la creación de más de 110 nuevos empleos, entre obradores, tiendas y personal de apoyo en áreas de marketing, operaciones y sistemas.

Krispy Kreme llega a Madrid. / Cedida

De Carolina del Norte a Leganés

Krispy Kreme nació en 1937 en Winston-Salem, Carolina del Norte, cuando Vernon Rudolph comenzó a vender sus donuts elaborados con una receta secreta que aún hoy se mantiene intacta. Su éxito se ha extendido por más de 40 países y ahora llega a España con la misma promesa que lo hizo famoso: ofrecer un donut caliente, recién hecho y glaseado al momento. El primer Teatro Krispy Kreme de España abrirá el 2 de octubre en Westfield Parquesur, el centro comercial con más tráfico del país. Madrid se convierte así en el punto de partida de una expansión que promete conquistar a los amantes del dulce. Porque cuando la luz roja se enciende, significa solo una cosa: los donuts están recién hechos. Y es el momento perfecto para probarlos.