Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ELECCIONES EN PORTUGAL

Ayuso participa este martes en Lisboa en el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales junto a Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa

Moedas, que pertenece al Partido Social Democrata portugués (miembro a su vez del Partido Popular Europeo), fue el invitado de honor de Díaz Ayuso en el acto de arranque de campaña para las elecciones autonómicas y municipales de 2023

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, participará mañana martes en Lisboa en el acto central del inicio de la campaña de las elecciones municipales del candidato Carlos Moedas (PSD), alcalde de la capital portuguesa.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, participará mañana martes en Lisboa en el acto central del inicio de la campaña de las elecciones municipales del candidato Carlos Moedas (PSD), alcalde de la capital portuguesa. / COMUNIDAD DE MADRID

Vicente Mateu

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, participará mañana martes en Lisboa en el acto central del inicio de la campaña de las elecciones municipales del candidato Carlos Moedas (PSD), alcalde de la capital portuguesa.

El acto se celebrará a partir de las 18.00 (hora local) en el Centro de Congresos de Lisboa. En mayo de 2023, Moedas asistió en la capital de España al acto del arranque de campaña del Partido Popular madrileño para las elecciones municipales y autonómicas.

Desde su elección como alcalde en 2021, Moedas ha recibido en dos ocasiones en Lisboa (2022 y 2023) la visita oficial de Díaz Ayuso para tratar asuntos de cooperación y colaboración en ámbitos como la innovación, energía, cultura o economía entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de Portugal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
  2. El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del 'caos' en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista
  3. Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
  4. La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
  5. Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
  6. Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
  7. The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
  8. Un día en Transnistria, la última república comunista de Europa que ya no vota en Moldavia y sueña con Rusia

Pablo Iglesias regresa a la Universidad Complutense como profesor sustituto este curso

Pablo Iglesias regresa a la Universidad Complutense como profesor sustituto este curso

La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce

La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce

Trump recibe a Netanyahu y afirma tener "mucha confianza" en un acuerdo sobre Gaza

Trump recibe a Netanyahu y afirma tener "mucha confianza" en un acuerdo sobre Gaza

El Sanse - Toledo de la Copa Federación se disputará finalmente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

El Sanse - Toledo de la Copa Federación se disputará finalmente en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

El Gobierno inicia los trámites para rescindir un contrato de balas con una empresa israelí

El Gobierno inicia los trámites para rescindir un contrato de balas con una empresa israelí

Ayuso participa este martes en Lisboa en el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales junto a Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa

Ayuso participa este martes en Lisboa en el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales junto a Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa