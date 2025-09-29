ELECCIONES EN PORTUGAL
Ayuso participa este martes en Lisboa en el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales junto a Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa
Moedas, que pertenece al Partido Social Democrata portugués (miembro a su vez del Partido Popular Europeo), fue el invitado de honor de Díaz Ayuso en el acto de arranque de campaña para las elecciones autonómicas y municipales de 2023
La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, participará mañana martes en Lisboa en el acto central del inicio de la campaña de las elecciones municipales del candidato Carlos Moedas (PSD), alcalde de la capital portuguesa.
El acto se celebrará a partir de las 18.00 (hora local) en el Centro de Congresos de Lisboa. En mayo de 2023, Moedas asistió en la capital de España al acto del arranque de campaña del Partido Popular madrileño para las elecciones municipales y autonómicas.
Desde su elección como alcalde en 2021, Moedas ha recibido en dos ocasiones en Lisboa (2022 y 2023) la visita oficial de Díaz Ayuso para tratar asuntos de cooperación y colaboración en ámbitos como la innovación, energía, cultura o economía entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de Portugal.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El Gobierno de Ayuso se reúne con Más Madrid para hablar del 'caos' en el transporte madrileño con Óscar Puente de protagonista
- Renfe invierte más de 400 millones en Madrid para prolongar la vida de los trenes más antiguos y preparar la llegada de los nuevos modelos
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- Este pueblo de la provincia de Toledo busca vecinos y vende casas por 20.000 euros: está a una hora de Madrid
- Ni Fuenlabrada ni Getafe, esta es la ciudad a media hora de Madrid en la que menos sube el precio de la vivienda
- The Lemonheads en Madrid: el eterno naufragio de Evan Dando, la criatura más bella del 'indie
- Un día en Transnistria, la última república comunista de Europa que ya no vota en Moldavia y sueña con Rusia