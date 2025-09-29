Ayuso participa este martes en Lisboa en el acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales junto a Carlos Moedas, alcalde de la capital portuguesa

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, participará mañana martes en Lisboa en el acto central del inicio de la campaña de las elecciones municipales del candidato Carlos Moedas (PSD), alcalde de la capital portuguesa.

El acto se celebrará a partir de las 18.00 (hora local) en el Centro de Congresos de Lisboa. En mayo de 2023, Moedas asistió en la capital de España al acto del arranque de campaña del Partido Popular madrileño para las elecciones municipales y autonómicas.

Desde su elección como alcalde en 2021, Moedas ha recibido en dos ocasiones en Lisboa (2022 y 2023) la visita oficial de Díaz Ayuso para tratar asuntos de cooperación y colaboración en ámbitos como la innovación, energía, cultura o economía entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital de Portugal.