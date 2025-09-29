Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Dos detenidos por robar 21 móviles en el festival Jardín de las Delicias

La colaboración ciudadana hizo posible los arrestos

Dos detenidos por robar más de 20 iPhone durante el festival de música Jardín de las Delicias, en Madrid.

Dos detenidos por robar más de 20 iPhone durante el festival de música Jardín de las Delicias, en Madrid. / POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

EPE

EPE

Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos varones por un delito de hurto durante el festival Jardín de las Delicias.

En el momento de la detención, llevaban consigo 21 móviles de la marca Apple, así como dinero en efectivo, tal y como ha informado el cuerpo policial a través de su cuenta de X.

La colaboración ciudadana y la rápida actuación policial hicieron posible la detención.

