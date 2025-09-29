SUCESO EN MADRID
Dos detenidos por robar 21 móviles en el festival Jardín de las Delicias
La colaboración ciudadana hizo posible los arrestos
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos varones por un delito de hurto durante el festival Jardín de las Delicias.
En el momento de la detención, llevaban consigo 21 móviles de la marca Apple, así como dinero en efectivo, tal y como ha informado el cuerpo policial a través de su cuenta de X.
La colaboración ciudadana y la rápida actuación policial hicieron posible la detención.
