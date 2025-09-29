La Comunidad de Madrid traerá de vuelta el cine a 151 municipios sin sala de proyección: este es el plan

Pueblos con Vida es un proyecto de la Comunidad de Madrid que parte con el fin de revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes de la región. Sus principales objetivos son fijar la población residente y atraer nuevos vecinos a los mismos, impulsar el desarrollo económico de las localidades, contribuir al reequilibrio territorial y dotar de servicios básicos los municipios rurales. Dentro de sus medidas, que incluyen apoyo a la hostelería, planes de embellecimiento o deducciones fiscales por el alquiler o compra de vivienda; el Gobierno autonómico ha lanzado este septiembre una nueva iniciativa de lo más ambiciosa que pretende traer de vuelta a estos pueblos un espacio único de ocio y disfrute para sus vecinos: el cine.

De los 179 municipios que forman la región, solo 28 cuentan con sala de proyección. La inmensa mayoría de sesiones se concentran en Madrid capital, alejando al resto de madrileños de los estrenos en cartelera. Para paliar esta situación, el equipo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado un programa especialmente centrado en jóvenes y mayores que pretende dar un vuelco al mundo del cine en la Comunidad de Madrid.

La red de teatros se convertirá, también, en red de cines

El séptimo arte regresará a estos pueblos próximamente, gracias al uso que se realizará de los teatros de los municipios. En caso de no disponer tampoco de este edificio, se buscarán locales alternativos para las proyecciones. De esta forma, los sectores de la población con mayores dificultades para desplazarse no tendrán que acudir a la capital o a localidades de mayor tamaño para disfrutar de las películas.

La medida, que se adelantó durante el Debate sobre el Estado de la Región del pasado 11 de septiembre, tratará de acercar la cultura a todos los rincones de la comunidad autónoma, así como extender las funciones de los teatros en los pueblos, que suelen contar con menos actividad que los escenarios de la capital. El volumen de películas que se ofrezcan será mayor o menor en función del número de habitantes de la localidad en cuestión.