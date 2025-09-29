La Comunidad de Madrid estudia ampliar el aforo de Vallecas a 20.000 localidades: "Queremos un estadio a la altura del lugar que ocupa el club"

El Estadio de Vallecas ha estado en el punto de mira en los últimos tiempos. Las quejas de la afición del Rayo Vallecano se suceden fin de semana tras fin de semana acerca de las condiciones en las que se encuentra la instalación. Ahora, la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto deportivo, ha confirmado que estudia ampliar el aforo de Vallecas próximamente. La reforma supondría pasar de las 14.700 butacas hasta las 20.000 localidades, pese a que desde el club esperan que dicha cifra pueda ser mayor.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, fue el encargado de dar a conocer las intenciones del ejecutivo regional, por medio de un encuentro con periodistas en el que ha recordado que el estadio recientemente ha completado una primera fase de renovación, clave para que el Rayo Vallecano pueda disputar la Conference League. Esta reforma ya supuso una inversión de más de 2 millones de euros por parte de la comunidad.

Los jugadores del Rayo Vallecano celebran un gol en Vallecas. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Gobierno regional ha sido el encargado de llevar a cabo el proyecto de rehabilitación del estadio, hablado y consensuado con las distintas partes implicadas, que se divide en dos fases: una primera de acondicionamiento, finalizada hace unas semanas, y una segunda que supondrá la reforma integral de las instalaciones, que se llevará a cabo a lo largo del mandato regional.

"La decisión de irse a otro lugar le corresponde al Rayo Vallecano"

Desde la Comunidad de Madrid, prosiguen en el trabajo de mejorar uno de los campos más emblemáticos del fútbol español. "Percibimos la necesidad de participación e intervención por parte de la Administración para que el Rayo Vallecano tuviese un estadio a la altura del lugar que ocupa el club, compitiendo en Primera División y, este año, en Europa. Creemos que va a seguir creciendo y, por tanto, necesitando mejores infraestructuras. La primera aproximación fue este año, con una inversión de hasta dos millones de euros", explicaba De Paco Serrano.

"Ya no vamos a dejar de trabajar. No hemos hecho mejoras y ya está. Forma parte de un proyecto integral para convertirlo en un estadio de Primera División. Ese es el objetivo y no vamos a parar. Vamos a seguir invirtiendo para que nunca más vuelva a no estar a la altura", añade el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, es vox populí que la intención de Martín Presa, más allá de lo que finalmente suceda, es trasladarse a otro estadio. “El club debería quedarse en Vallecas, porque es el Rayo Vallecano. Si el presidente decide llevárselo a otro lado, es decisión de club. Quieren mucho más en cuanto a aforo y también lo puedo llegar a entender”, defiende De Paco Serrano.

El ejecutivo regional sostiene la firme postura de no construir un nuevo estadio para un club privado. Si el club, en algún momento, decide tomar la decisión de buscar un nuevo estadio, en un recinto en el que consiga una mayor explotación, tendrá total libertad para hacerlo, pero sin la ayuda económica del Gobierno regional.