El Banco de España abre sus puertas: entrada gratuita a uno de los edificios más emblemáticos de Madrid

Carlos III inauguró en 1782 el Banco de España, banco central del país. Su sede principal, construida entre los años 1884 y 1891 en la confluencia de la calle Alcalá con la plaza de Cibeles, es a día de hoy uno de los edificios más reconocibles de la capital. Está levantado sobre el terreno en el que se erigía el Palacio de Alcañices, propiedad del duque de Sesto, siguiendo el proyecto de los arquitectos Eduardo Adaro y Severiano Saliz de la Lastra. Su fachada ecléctica y la sobriedad de sus zócalos le otorgan un aspecto particular que llama la atención de miles de transeúntes a diario.

Si te apetece conocer los rincones secretos y la historia de este majestuoso banco, estás de enhorabuena. Y es que la entidad abre este próximo 4 de octubre sus puertas al público, que podrá explorarlo gratuitamente en un programa de visitas guiadas.

La iniciativa 'Puertas Abiertas' abre el banco a los madrileños

A partir de este sábado, la sede central del Banco de España permitirá la entrada a visitantes, que tendrán la oportunidad de recorrer su Escalera Imperial, el Patio de Efectivo, el Patio de Operaciones o el Salón de Cobradores. La institución pretende así acercar a la ciudadanía el patrimonio histórico-artístico de las instalaciones, en una actividad que se extenderá hasta junio de 2026.

El edificio, que cuenta con obras de Joaquín Sorolla, Francisco de Goya o Federico Madrazo, invita a estas visitas guiadas de noventa minutos a todo interesado en descubrir cada uno de sus rincones. El recorrido tiene un aforo máximo de 30 personas, con un programa dividido en bloques: visitas para público en general, visitas adaptadas a alumnos de secundaria o universidad y recorridos guiados por personal voluntario del propio banco.

Las de carácter general serán los viernes de 16 a 20 horas, y los sábados y domingos de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas. Las plazas puedes reservarse a través de la web del propio Banco de España.