Ayuso, sobre el discurso de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna"

"El Rey reina, pero no gobierna". El pasado jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esquivaba pronunciarse sobre el discurso de Felipe VI en Naciones Unidas en que exigía a Israel detener la "masacre" en Gaza. Hoy sí ha ido más allá. "El Rey reina pero no gobierna", ha señalado esta mañana en una entrevista en Telecinco. "El Rey", ha proseguido, "no tiene que tomar más postura que la conciliación y nosotros, por parte de nuestra administración, el máximo respeto.

Ayuso ha insistido en que su gobierno "respeta los símbolos del Estado" y siempre va a estar en la defensa "cerrada" de una institución "tan importante como es la monarquía", a continuación de lo cual ha vuelto a mostrar su opinión inequívocamente proisraelí en el conflicto y señalando la responsabilidad de Hamás en la situación que se vive en Gaza. "Hay población a un lado y al otro que sufre desde hace muchas décadas bombardeos diarios, o la utilización de los recursos no para proteger a la población, sino para seguir creando túneles de armamento para seguir aniquilando Israel desde el río hasta el mar", ha reiterado. "Por eso los países árabes de la zona y los vecinos como Jordania, como Egipto no se han posicionado todavía".

La presidenta madrileña ha insistido en la complejidad de un conflicto que se arrastra desde hace décadas y ha acusado a Pedro Sánchez de utilizarlo para que no se hable de la corrupción de su entorno. "Se nos obliga a tomar posición al Rey, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos...", ha reprochado. "Resulta que nosotros, desde un pueblo de Madrid, desde Alpedrete, me lo invento, tenemos que saber una posición de Gaza, pero no lo está haciendo Jordania todavía o no lo está haciendo Egipto", ha insistido. "Por algo será, porque no es tan fácil".

Sobre el uso del término genocidio, ha abundado en que es "un concepto que tienen que decidir los tribunales internacionales". En relación con el debate surgido ha recordado los años en que Fernando Alonso era campeón del mundo de Fórmula 1 y "todos sabíamos de neumáticos de lluvia". Ahora, ha dicho, "todo el mundo sabe de todo, de derecho internacional, de fronteras..., y se pone a hablar de un conflicto que vamos a pagar por mucho tiempo".

En una entrevista en Telecinco en la que ha evidenciado un endurecimiento de su discurso migratorio, la presidenta madrileña también ha opinado sobre un hipotético adelanto electoral. "Cuando a Sánchez le convenga". Esa es la opinión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sobre la fecha en que se celebrarán las próximas elecciones generales. Ayuso cree que una pista la dará lo que suceda con las elecciones andaluzas, que se tienen que celebrar en la primera mitad de 2026. Pero, en cualquier caso, será cuando le convenga al presidente del Gobierno, en función, ha dicho, "de los casos judiciales" y de "los intereses de los independentistas".

Si hace unos días, la presidenta madrileña comparaba la situación en la Moncloa con un "culebrón caribeño" hoy se ha referido a ello como "una serie de Netflix con muchos capítulos cruzados", entre los que ha mencionado la amnistía a Puigdemont o los casos de corrupción que "atan" a Sánchez a la presidencia para así poder "amedrentar a los jueces" y utilizar los poderes del Estado en su beneficio".

Asimismo, Ayuso ha afirmado ser víctima de una "guerra psicológica" promovida por sus adversarios políticos. "He recibido tantos insultos, tan personales que ya me he dado cuenta de que esto es una guerra psicológica, porque en los tribunales no tengo nada", ha afirmado, antes de constatar que electoralmente tampoco la alcanzan. "Entonces, ¿por dónde van? Por lo personal, a ver si me destruyen anímicamente".