El Ayuntamiento ordena el cese de actividad del hostal del Parque de las Avenidas por falta de licencia turística

El Ayuntamiento de Madrid ha dictado este lunes una orden de cese de actividad del hostal del Parque de las Avenidas hasta que cuente con una licencia de uso turístico. El centro lleva desde mayo siendo motivo de tensión en el barrio después de que varios vecinos y vecinas manifestaran que se convertiría en un centro de acogida de inmigrantes.

Este lunes, el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del Consistorio, Borja Carabante ha informado de que la Policía Municipal llevó a cabo una inspección el pasado viernes en el hostal ubicado en el número 9 de la calle Baviera. "Levantó acta de que se está celebrando allí una actividad para la que no está licenciada. Por tanto, no tiene el título habilitante para ello", ha añadido.

Con todo, podría reanudar la actividad si consigue la licencia, cuyo trámite se está procesando. En declaraciones a los medios desde las obras de soterramiento de la A-5, Carabante ha expuesto que el Ayuntamiento de Madrid ya dio trámite de audiencia a los vecinos, que a su vez han alegado "observaciones en relación con esa licencia".

El siguiente paso es la inspección "de que se cumple con que el proyecto ejecutado es el que corresponde". De ser así, el Consistorio "otorgará la licencia para desarrollar la actividad de hostal y no la actividad dotacional de centro acogida de inmigrantes".

Situación de rebeldía

Por su parte, el alcalde José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que el Consistorio ha pedido al propietario de este negocio que no se siga colocando en "una situación de rebeldía" para que no necesiten adoptar acciones mayores de las que ya se están tomando.