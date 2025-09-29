Amazon lanza una macrooferta de empleo: más de 3.000 puestos de trabajo en Madrid

Con el fin del verano, las empresas comienzan a prepararse para la próxima campaña de Black Friday y Navidad, hito del sector logístico en España porque afronta uno de los momentos de mayor actividad del año. Por ello, Manpower, referente en soluciones de flexibilidad para el empleo, ha iniciado procesos de selección para dar respuesta a las necesidades en distintas comunidades autónomas. La previsión total supera las 8.000 contrataciones en todo el país.

La necesidad de reforzar los equipos logísticos responde al fuerte incremento de la demanda que se produce en el último trimestre del año, que ha convertido estas campañas en un auténtico desafío operativo para las plataformas de distribución. Mozos de almacén, preparadores de pedidos y carretilleros son algunos de los perfiles más demandados para los que se ofrece incorporación inmediata y contratos adaptados a los picos de actividad estacional. Por la variedad de puestos ofertados, este periodo representa una oportunidad tanto para perfiles que buscan incorporarse al mercado laboral, como para profesionales con experiencia en logística. De manera general, se valora especialmente la disponibilidad inmediata, la capacidad de adaptación y el manejo de herramientas digitales básicas.

En concreto, la Comunidad de Madrid encabeza la previsión de contrataciones, con más de 3.000 vacantes distribuidas entre centros logísticos en Getafe, Coslada, Móstoles, Vicálvaro, Pinto, Meco y Villarejo de Salvanés. Las ofertas incluyen multitud de opciones, con turnos de mañana, tarde y noche.

Mozo de almacén (H/M/X) para Amazon Getafe

La oferta para el puesto de mozo de almacén en el Centro Logístico ATS de Amazon en Getafe invita a formar parte de un equipo donde la organización y la atención al detalle son fundamentales. Los seleccionados serán responsables de tareas como la carga y descarga de mercancía, la recepción y control de calidad de la paquetería, así como la gestión de incidencias y la clasificación de paquetes y palets. Para potenciar la experiencia del candidato, se requiere que este sea mayor de edad, posea permiso de trabajo y residencia, y tenga disponibilidad para trabajar en turnos flexibles que podrían incluir hasta el fin de semana. Se valorará la experiencia previa, aunque no es imprescindible.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén (H/M/X) en Getafe, Madrid.

En el mismo centro, para Amazon Logistics, buscan individuos comprometidos a cumplir con las expectativas logísticas de una empresa líder en su sector. Las responsabilidades incluyen tareas principales como la clasificación y transporte de mercancía y la preparación de pedidos. Se valora especialmente a aquellos con capacidad de orientación espacial y habilidad para cargar pesos significativos.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén (H/M/X) para Amazon Logistics en Getafe, Madrid.

También en sus instalaciones de Getafe, y atiendiendo especialmente a quienes buscan un entorno laboral activo y dinámico, seleccionan más perfiles enfocados en la verificación de calidad. Ser parte de esta empresa significará involucrarse con una alta rotación de mercancía, exigiendo rapidez y precisión al efectuar las tareas de distribución. Horarios flexibles tanto de noche como de tarde están disponibles, ofreciendo a los colaboradores la posibilidad de elegir sus turnos.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén (H/M/X) en Getafe, Madrid.

Mozo de almacén (H/M/X) para Amazon Logistics en Vicálvaro

En el centro Logístico Delivery de Amazon en Vicálvaro, se buscan individuos con una actitud positiva y capacidad para trabajar en equipo. Las funciones claves del puesto incluyen tareas variadas como gestionar la carga y descarga de mercancía, uso del scanner y herramientas informáticas y clasificación de mercancías según su destino. Se requiere compromiso con la seguridad y calidad en el trabajo y estar dispuesto a seguir un régimen de turnos rotativos. Flexibilidad y disposición son esenciales para adaptarse a las cambiantes necesidades del entorno logístico.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén (H/M/X) en Vicálvaro, Madrid.

Mozo de almacén (H/M/X) para Amazon Logistics en Móstoles

Este rol ofrece un valioso reto para aquellos interesados en el centro Logístico Delivery de Amazon en Móstoles. Se busca un perfil proactivo con deseos de formarse en el sector logístico. Las tareas abarcan desde el manejo de la mercancía hasta la gestión del tráfico y resolución de incidencias. Para desempeñar este trabajo, es indispensable una actitud profesional, habilidad para trabajar de pie durante largos periodos y flexibilidad en el horario laboral. Este puesto promete preparación y entrenamiento para aquellos sin experiencia previa que desean integrarse a este sector.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén (H/M/X) en Móstoles, Madrid.

Mozo de almacén (H/M/X) para Amazon Logistics en Coslada

En el centro Logístico Delivery de Amazon en Coslada, hay vacantes para un cargo que implica un considerable dinamismo y responsabilidad. Será esencial que los candidatos se adapten a rutinas de entrada y salida de productos eficaces y que cumplan con los estándares de calidad exigidos por Amazon. Este puesto está diseñado para aquellos dispuestos a aprender, trabajar en turnos variados y contribuir a la eficiencia del centro logístico.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo de almacén (H/M/X) en Coslada, Madrid.

Mozo especialista 5 carretillas (H/M/X) en Meco

Este rol está destinado a un candidato con un perfil especializado, particularmente en el manejo de carretillas retráctiles. Se prevé la incorporación a un proyecto innovador en un nuevo almacén en Meco. El trabajo consistirá en el manejo de equipos específicos para la preparación y colocación de mercancía. Este puesto ofrece diferentes modalidades de contrato y una retribución competitiva por horas trabajadas, demandando experiencia y acreditación que justifique el dominio de los equipos implicados.

Para inscribirse y más información en Oferta de Mozo especialista 5 carretillas (H/M/X) en Meco, Madrid.

En resumen, estas ofertas representan una vía de desarrollo en el ámbito logístico, permitiendo a los candidatos adquirir competencias valiosas dentro de una de las industrias más dinámicas. Independientemente del nivel de experiencia, estos puestos son una oportunidad notable para trabajar de la mano con Amazon y Manpower España, acumulando conocimientos y fortaleciendo una carrera profesional prometedora.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.