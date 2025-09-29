Alcorcón, elegida para formar a los Agentes Tutores de policías municipales de la región

La localidad de Alcorcón acoge desde este lunes en el Centro Unificado de Seguridad (CUS) los cursos de formación de los Agentes Tutores de las policías municipales de toda la Comunidad de Madrid tras ser elegida por el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).

Así lo ha destacado el segundo teniente de alcaldesa y concejal de Seguridad de Alcorcón, David López (Ganar Alcorcón), quien ha acudido esta mañana al CUS a dar la bienvenida a los agentes que participarán en este primer curso descentralizado, que sale por primera vez del recinto habitual del IFISE.

Esta formación tiene como objetivo "dotar a los agentes locales de la formación necesaria para desempeñar la función de Agente Tutor, mejorando la prevención, detección e intervención ante situaciones que afecten a menores y adolescentes en el ámbito escolar, familiar y comunitario".

Sede externa

López ha explicado que, en esta ocasión, Alcorcón ha sido elegida por el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE) como sede externa para las formaciones especializadas que realizan y así descentralizar estos cursos de formación de los agentes tutores de la Policía Municipal de la Comunidad de Madrid.

"Es un gran orgullo para Alcorcón acoger unas jornadas esenciales para nuestro modelo de seguridad compartida. La formación, la prevención y la construcción de una policía cercana en la que confíen nuestros vecinos y vecinas es clave para construir un Alcorcón para vivir que defendemos".

En concreto, Alcorcón ha sido elegida entre 15 ciudades que se han presentado para realizar estas formaciones, cuya duración será de 60 horas lectivas distribuidas en cinco horas por cada día lectivo, del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2025.

De esta manera, por el Centro Unificado de Seguridad (CUS) pasarán 25 agentes de toda la región que tendrán como objetivo impulsar una Policía Local más cercana y preventiva, con capacidad de generar confianza y apoyo en el entorno educativo y familiar.

La celebración de este curso contempla dotar a los policías de herramientas para anticiparse y actuar ante situaciones de riesgo social, escolar y familiar, además de favorecer el trabajo conjunto entre Policía Local, centros educativos, servicios sociales y otros recursos municipales.

Protocolos comunes

También se homogeneizarán los criterios de actuación y se establecerán protocolos comunes en la Comunidad de Madrid que aporten coherencia, seguridad jurídica y eficacia en la labor policial de estos Agentes Tutores.

Por último, durante la formación se procederá a la actualización profesional, con la inclusión de contenidos sobre nuevas problemáticas emergentes, como el uso de las TIC, redes sociales o la Inteligencia Artificial aplicada al acoso digital.

"Los Agentes Tutores desempeñan un servicio público esencial en las aulas de Alcorcón para construir una ciudadanía formada y con mejores herramientas para su autoprotección. Con este trabajo seguimos dando pasos hacia una comunidad más segura, integradora y unida en nuestro municipio", ha añadido López.