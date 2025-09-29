SUCESOS
Accidente de tráfico mortal en la M-607: un fallecido y una mujer herida grave tras un choque frontal
El SUMMA112 ha confirmado el fallecimiento del conductor de uno de los vehículos implicados, un hombre de 59 años, que sufrió politraumatismos severos como consecuencia del impacto
Un accidente de tráfico en el kilómetro 38 de la M-607, en sentido salida, ha dejado como resultado un hombre fallecido y una mujer herida de gravedad tras un choque frontal entre dos turismos.
Al lugar del siniestro han acudido Bomberos de la Comunidad de Madrid (BomberosCM), SUMMA112 y efectivos de la Guardia Civil, que ha procedido a cortar la vía para facilitar la atención médica a los heridos.
El SUMMA112 ha confirmado el fallecimiento del conductor de uno de los vehículos implicados, un hombre de 59 años, que sufrió politraumatismos severos como consecuencia del impacto. El varón tuvo que ser rescatado por los bomberos, y entró en parada cardiorrespiratoria. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el equipo médico, finalmente falleció en el lugar del accidente.
También resultó herida la conductora del segundo turismo, una mujer de 45 años, que presenta una probable fractura de muñeca y una contusión abdominal. El SUMMA112 la ha trasladado con pronóstico potencialmente grave al Hospital Universitario La Paz.
La Guardia Civil de Tráfico se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del choque frontal en la M-607.
