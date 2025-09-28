Vox propone que el barrio de Las Águilas cuente con una parada más de Metro aprovechando las obras de la línea 11

Vox ha elevado un ruego en la última comisión municipal de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad para que el barrio de Las Águilas, en el distrito de Latina, cuente con una parada más de Metro aprovechando las obras de la línea 11.

El delegado del área, Borja Carabante, tomó nota del ruego defendido por el concejal Ignacio Ansaldo para instar a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras a estudiar la conexión del barrio aprovechando la ampliación de la línea 11 de Metro.

Las Águilas, como ha descrito Ansaldo, es el segundo barrio más poblado del distrito de Latina, con más de 52.000 habitantes, solamente por detrás del barrio de Aluche. Por la zona pasan diferentes líneas de autobuses "y a una distancia considerable dos paradas de metro, Aluche y Aviación Española, y tres de Cercanías, Aluche, Maestra Justa Freire y Las Águilas".

"Pero estos medios no son suficientes o no cumplen las expectativas de los vecinos de Las Águilas", ha asegurado el concejal de Vox, que ha calculado que la línea 34 de EMT Madrid tarda "en sus mejores días hasta 55 minutos desde Cibeles", a pesar de ser la que tiene más demanda de la ciudad, como lo fue en 2024 por noveno año consecutivo. Peor es la situación de la línea 138 (Cristo Rey-San Ignacio), "que tarda una hora y cuarto" y que da servicio hasta el Clínico San Carlos, hospital de referencia, esencial para "una población envejecida como la de Las Águilas".

En cuanto a las estaciones de Cercanías, el edil ha afirmado que "están lejos y dos de ellas no tienen ascensor, un infierno para personas con carritos de bebé o con movilidad reducida", sin entrar en "la desastrosa gestión por el Gobierno central".

"Los vecinos de Las Águilas tienen que desplazarse en coche a la parada de Metro de Aviación Española pero su aparcamiento disuasorio, esos que dice usted que no funcionan para no hacer más, siempre está completo y tienen que aparcar por las calles cercanas saturando las plazas de aparcamiento de superficie del barrio", ha lanzado Ansaldo a Carabante.

El Pleno de Latina de abril del año pasado aprobó esta petición por unanimidad. Carabante ha tomado nota del ruego en la comisión, donde ha recordado que Las Águilas cuenta con siete líneas diurnas y seis nocturnas de EMT Madrid, además de tres estaciones de Cercanías --Las Águilas, Polideportivo-Maestra Justa Freire y Aluche-- y, por tanto, "tiene una potencia de transporte público importante".

Redacción de la ampliación Sur

El delegado ha recordado que la Comunidad de Madrid está ahora mismo redactando el proyecto de ampliación sur de la línea 11 de Metro para finalizarlo en diciembre, momento en el que se elevará a información público para alegaciones. Será entonces, ha trasladado al concejal de Vox, cuando vecinos, asociaciones y formaciones puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Borja Carabante ha apuntado que en la planificación del transporte tiene en cuenta que las estaciones "tienen que estar distantes a un mínimo de distancia porque si no disuade", unido a que la ejecución de una infraestructura ferroviaria "es técnicamente muy compleja", esto es, "que no es lo mismo poner un autobús, que tiene una mayor flexibilidad, que hacer una ejecución de transporte ferroviaria, que tiene una viabilidad técnica o no".

"Nuestro ánimo es que el barrio de las Águilas, igual que el resto de los barrios de la ciudad de Madrid, tengan un importante transporte público y apoyaremos todo lo que vaya encaminado en esa línea", ha concluido Carabante.