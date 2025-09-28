La vida de Jane Austen, ahora ilustrada: "Hoy las lectoras están dispuestas a poner en valor su obra, sin ningunearla"

Para quien pese a las infinitas reediciones de sus obras, adaptaciones en series y películas o viajes temáticos aún no se haya enterado, este año se cumplen 250 años del nacimiento de Jane Austen... y 25 desde que sus historias —y sus heroínas— llegaron a la vida de la docente y escritora Cristina Oñoro (Madrid, 1979), que celebra la fecha publicando de la mano de la ilustradora Ana Jarén (Sevilla, 1985), Jane. Una biografía literaria de Jane Austen (Lumen).

Se trata de un relato que aúna detalles de la vida personal de la autora británica con sus obras, el contexto histórico en el que se escribieron y su impacto tanto en los autores posteriores como en los lectores, empezando por la propia Cristina Oñoro. Todo ello acompañado por las ilustraciones de Jarén, que a diferencia de su trabajo en Almudena. Una biografía (Lumen), en esta ocasión se enfrenta al reto de poner cara a alguien cuyo físico se desconoce.

Dibujar la vida de alguien de quien apenas hay retratos

"Irónicamente, la primera decisión que tuve que tomar fue la portada, es lo primero que trabajé. ¿Qué cara va a tener Jane? En el primer boceto hice una versión un poco idealizada, porque no hay casi rastro físico de cómo era, pero sí de sus familiares. Había distintos rasgos fisionómicos que se repetían, como la nariz, la barbilla o una carita redonda por lo que puedo intuir. Pensé que quería hacer una versión más amable del rostro, que me acercase a ella, porque creo que estaba incluso un poco caricaturizado", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, acompañada por Cristina Oñoro, en las oficinas de Penguin Random House, en Chamberí.

Ana Jarén y Cristina Oñoro presentan 'Jane. Una biografía literaria de Jane Austen' en la editorial Penguin, en Madrid / Alba Vigaray | EPE

Al margen del rostro de la escritora, en el libro aparecen una reproducción de las cartografías sentimentales, un árbol genealógico de los Austen, escenas de las novelas, papel de pared "para dar una sensación acogedora antes de cada capítulo", Oñoro descubriendo a la tía Jane en su piso o a Virginia Woolf, ferviente admiradora de Austen, abrazándola, aunque nacieron con más de 100 años de diferencia.

Juntas forman este dúo janeita —así se hacen llamar quienes admiran a Jane Austen— que nos hace viajar en el tiempo y aproximarnos más allá de sus obras a una persona que, en plena era georgiana, apostó por poner a las mujeres en el centro de la historia con todas sus complejidades, revirtiendo el modelo que imperaba hasta la fecha, en el que siempre habían sido los hombres quienes habían tenido "la ventaja de ser los narradores de su propia historia", tal y como dice la propia autora al final de Persuasión, su última novela terminada.

"Creo que hay ideas protofeministas, sobre todo en La abadía de Northanger, donde encontramos una crítica bestial al matrimonio como institución patriarcal. También critica la falta de educación en las mujeres e intenta fomentar que piensen por sí mismas", apunta Oñoro ante la pregunta sobre si en los libros de Austen había una intención feminista previa al feminismo, pues este término todavía no se utilizaba.

Esto, según la docente, se ve en los personajes de sus historias. "En esa época fue muy novedoso que hubiera figuras femeninas inteligentes, valientes, o ingenuas como Catherine Morland [La abadía de Northanger]. Hay detalles que a lo mejor nos pasan desapercibidos, pero con una edición crítica podemos darnos cuenta de lo modernos que son sus caracteres, cómo hablan, cómo discuten, cómo dialogan de tú a tú... el encontronazo de Elizabeth Bennet con Darcy [Orgullo y prejuicio] no se dio en la historia de la literatura hasta que ella lo escribió. Lo mismo ocurre con Emma. Se puede considerar protofeminista porque esas ideas están, pero también se puede interpretar como conservadora, melancólica o romántica, pues los clásicos así lo permiten", añade.

Matthew Macfadyen y Keira Knightley son Fitzwilliam Darcy y Elizabeth Bennet en el 'Orgullo y prejuicio' de Joe Wright / Working Title Films

Jane. Una biografía literaria de Jane Austen se gestó en verano de 2024, pero escritora e ilustradora se conocieron un año antes y en Madrid, en la librería Tipos Infames (C/ San Joaquín, 6), durante la presentación del proyecto Escritoras (Lumen) de Carmen G. de la Cueva y Ana Jarén, que cuenta las historias de de Emilia Pardo Bazán, Carmen Martín Gaite o María Lejárraga.

"Hemos casado muy bien porque compartimos nuestros universos y bebemos de las mismas fuentes, aunque ella desde un punto de vista literario y yo desde las imágenes", cuenta Jarén. Esta llegó a la tía Jane gracias a su madre, por lo que estaba muy familiarizada con sus libros antes de comenzar este proyecto.

Cartas y (quizá) diarios desaparecidos

Para la artista, sumergirse en el proyecto de ilustrar a Austen ha sido un bonus track inesperado: no solo porque es una autora a la que admira, sino porque, como ella misma dice, se encontró con una mujer distinta a la de la idea preconcebida que tenía: "La película Becoming Jane me transmitió una imagen de ella algo aburrida pero, al leer los textos de Cristina, me di cuenta de que Austen era, ante todo, una persona reservada, que probablemente destruyó sus cartas para proteger su intimidad, algo que yo misma haría".

Una de las grandes incógnitas que rodean a la escritora es su vida privada, de la cual conocemos muy poco. Su hermana Cassandra, heredera de todas sus pertenencias, destruyó muchos de sus documentos personales, entre los que estaba la mayoría de su correspondencia, lo que ha dado lugar a teorías sobre la existencia de un diario privado de Austen.

Páginas de 'Jane. Una biografía ilustrada de Jane Austen' / Alba Vigaray | EPE

"Sería lo lógico que existiese, es algo que pensé al fechar cuándo empezó y terminó de escribir cada libro. Además, aconsejaba a sus sobrinas que escribiesen su propio diario y es algo que hicieron muchas mujeres de la época. Esto me hace fantasear con la idea de que aún podría aparecer", apostilla Oñoro, con una sonrisa.

Historias de amor, pero sin un final romántico propio

Además de paseos por colinas, lecturas en voz alta, estancias de ensueño, ironía y vestidos de corte imperio; si algo está presente en la obra de Austen es el amor. Y otro de los aspectos sobre los que más se ha especulado de la autora es su estado civil: mientras que en la mayoría de sus historias aparecen tramas que giran en torno a la idea de encontrar marido, ella nunca se casó ni se le conoció pareja.

Cristina Oñoro relaciona esto con el status de Jane Austen, pero también con el de otras autoras del siglo XIX, como las hermanas Brontë y Emily Dickinson, que "pudieron ser escritoras porque no se casaron". En el caso de Austen, aunque no era lo suficientemente pobre como para verse obligada a trabajar en el campo, en fábricas o como institutriz; tampoco contaba con una dote que la convirtiese "en un partidazo".

Eso sí, se sabe que un joven de su entorno, Tom Lefroy, le hizo una propuesta de matrimonio que aceptó... para rechazarla al día siguiente, probablemente "porque no quería casarse sin amor, algo que refleja en sus obras". Este "no ser ni ricas ni pobres" colocaba a las autoras anteriormente citadas en una especie de limbo social que les permitía dedicarse a la escritura, algo que no estaba al alcance de todas las mujeres de su tiempo.

Pionera en el monólogo interior

Con parejas o sin ellas, lo que es incuestionable es que en lo que respecta al mercado español el presente abraza a Austen con más fuerza de lo que lo hizo años atrás. Al preguntarle a Oñoro sobre el motivo de esto, la escritora explica que "estamos en un momento fantástico, celebrando que cumple 250 con unas traducciones mejores que las de hace medio siglo. Además, su obra tiene la salud editorial que debe tener un clásico, con todo tipo de productos alrededor y, al mismo tiempo, se da una generación de lectoras con ganas de leerlas de nuevo y ponerlas en valor sin ningunearlas o dejarlas como literatura para chicas, que lo son, pero no solo eso".

Fotograma de 'Sentido y sensibilidad', una película dirigida por Ang Lee / Columbia Pictures

Sobre su legado literario, Jane Austen fue pionera en el uso del monólogo interior, precediendo a autores como James Joyce y William Faulkner. Sus novelas también destacan por su habilidad para construir diálogos, influencia de su amor al teatro y su admiración por Shakespeare. Austen innovó al crear narradores modernos, irónicos y conscientes, y su escritura se caracteriza por un profundo análisis de los sentimientos y la psicología de los personajes, lo que la convierte en una "precursora de la novela moderna" para Oñoro.

Al margen de sus seis libros publicados y de la infinidad de análisis que están por venir, otra manera de acercarse a Jane son las adaptaciones de sus novelas a películas o series. Y Ana Jarén no duda al quedarse con Orgullo y prejuicio de Joe Wright "por su ambientación" y por hacer que se reconciliase con la figura de la madre, aunque destaca también la estética de Emma de Autumn de Wilde. Por su parte, Cristina Oñoro elige Sentido y Sensibilidad de Ang Lee mientras confiesa que le encantaría ver una adaptación dirigida por Greta Gerwig porque sería "ácida, inteligente y metaficcional".