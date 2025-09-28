El sector hortofrutícola pone a Madrid en el mapa mundial con la mayor edición de 'Fruit Attraction'

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Fruit Attraction, organizada por Ifema Madrid y Fepex, celebra su 17ª edición con cifras récord. Con 2.460 empresas expositoras de 64 países (+8,4 % respecto a 2024), más de 78.000 metros cuadrados de superficie (+10 %) y la asistencia prevista de 120.000 profesionales de 150 países, el evento se consolida como la gran referencia mundial para la comercialización de frutas y hortalizas.

La feria cuenta este año con 323 empresas nuevas, lo que refleja el dinamismo y la capacidad de atracción del sector. La participación nacional supone el 52 % del total, con representación de todas las comunidades autónomas productoras, mientras que el segmento internacional alcanza el 47 %, con 1.418 empresas y la incorporación de 14 nuevos países: Argelia, El Salvador, Etiopía, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabue.

Plataforma internacional de negocio

Uno de los principales objetivos de Fruit Attraction es reforzar la proyección exterior del sector. Para ello, Ifema Madrid, junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ICEX y Fepex, impulsa de nuevo el Programa de Compradores Internacionales, con la participación de cerca de 700 compradores de 67 países —entre ellos responsables de retail, importadores y mayoristas— que darán un impulso clave al dinamismo comercial de la feria.

Países invitados y comercio exterior

En esta edición, México y Malasia son los países invitados, en una apuesta por fortalecer las relaciones entre la Unión Europea y estos mercados. España es actualmente el segundo socio comercial de México dentro de la UE.

El programa incluye además el World Fresh Forum, con foco en las oportunidades de negocio en México, Malasia y China. También habrá atención sobre Brasil y Argentina, vinculados al debate en torno al acuerdo de Mercosur, cuestionado en el sector por las condiciones fitosanitarias de producción en esos países.

El tomate, protagonista de la edición

El tomate será el producto estrella de esta edición. La organización busca así subrayar el papel estratégico de este cultivo para España en un contexto de creciente competencia de países terceros en el mercado europeo.

Innovación, premios y gastronomía

La feria refuerza su apuesta por la innovación y el conocimiento, con diez pabellones sectorizados y espacios como el Innovation Hub, que reconocerá las soluciones más sostenibles con los Innovation Hub Awards. También se entregarán los premios al Mejor Stand.

La oferta se completa con la Factoría Chef, espacio gastronómico con demostraciones y recetas en directo.

Exportaciones en crecimiento

El sector llega con datos positivos: en los siete primeros meses del año, las exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres alcanzaron los 16.613,7 millones de euros, lo que supone un 8,9 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.