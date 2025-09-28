La Royal Opera de Londres inaugura su temporada esta semana y podrás verlo en directo en estos cines de Madrid

La Royal Opera inaugurará su temporada cinematográfica 2025/26 con 'Tosca', una de las óperas más emblemáticas de Giacomo Puccini, que llegará este miércoles a la gran pantalla de seis localidades madrileñas con una nueva producción transmitida en directo desde el Covent Garden de Londres.

En un comunicado, la organización ha señalado que la cita será a las 19.45 horas en cines de Madrid, Valdemoro, Las Rozas, Alcobendas, Majadahonda y Pozuelo. La proyección se realizará vía satélite desde Londres y permitirá a los espectadores vivir la ópera en tiempo real con un elenco encabezado por la soprano Anna Netrebko, quien encarna por primera vez a Floria Tosca en la Royal Opera.

Junto a ella, el tenor Freddie De Tommaso retoma el papel de Mario Cavaradossi, con el que se convirtió en 2021 en el intérprete más joven en asumir el rol en Covent Garden. El reparto se completa con el bajo-barítono Gerald Finley como el temible barón Scarpia, personaje que debutó en 2018 con la misma compañía. La dirección musical corre a cargo de Jakub Hrusa, en su primera nueva producción como director musical de The Royal Opera.

"Tosca es una de las óperas más fascinantes del repertorio y ha cautivado al público de todas las generaciones con su intensidad y dramatismo", ha señalado Mears, quien destaca además el valor histórico de esta obra en el escenario londinense, escenario de las legendarias interpretaciones de Maria Callas.

Bajo la dirección escénica de Oliver Mears, esta propuesta reinterpreta el clásico de Puccini en una Roma alternativa y contemporánea, cargada de simbolismo político y tensión emocional. La Roma imaginada por Mears cobra vida a través del trabajo del escenógrafo Simon Lima Holdsworth, la diseñadora de vestuario Ilona Karas, la diseñadora de iluminación Fabiana Piccioli y la directora de movimiento Anna Morrissey.

La producción, con una duración de 210 minutos y cantada en italiano con subtítulos en inglés, se distribuirá en España gracias a Versión Digital.

En concreto, los espectadores podrán disfrutar de este espectáculo en salas de Madrid (Cinesa Manoteras, Cinesa Proyecciones, Cines Embajadores Río, Conde Duque Auditorio Morasol, Mk2 Cine Paz y Mk2 Palacio de Hielo); Valdemoro (Reston Cinema); Las Rozas (Cinesa Las Rozas); Alcobendas (Cinesa Moraleja); Majadahonda (Cines Zoco Majadahonda) y Pozuelo (Kinépolis Madrid).

Asimismo, la producción llegará a 115 salas de más de 90 ciudades españolas y a 1.500 cines en 50 países.