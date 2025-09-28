Pozuelo de Alarcón celebra este domingo la 45ª edición de la Fiesta de la Bici

Pozuelo de Alarcón acoge este domingo la 45ª edición de la Fiesta de la Bici, una cita clásica en el calendario deportivo y familiar del municipio, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de El Corte Inglés.

La salida y la meta estarán situadas en el Polideportivo El Torreón, en el Camino de las Huertas, número 38. La marcha arrancará a las 10.00 horas, aunque las inscripciones podrán formalizarse el mismo día desde las 9.00 horas en el lugar de salida.

Además del recorrido ciclista, la jornada incluirá un sorteo de bicicletas y material deportivo entre los participantes. El trazado completo del itinerario puede consultarse a través del código QR disponible en el cartel oficial del evento.