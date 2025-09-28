Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DEPORTE

Pozuelo de Alarcón celebra este domingo la 45ª edición de la Fiesta de la Bici

Además del recorrido ciclista, la jornada incluirá un sorteo de bicicletas y material deportivo entre los participantes

Pozuelo celebrará la 45ª Fiesta de la Bici

Pozuelo celebrará la 45ª Fiesta de la Bici / AYUNTAMIENTO POZUELO DE ALARCÓN

EP

Madrid

Pozuelo de Alarcón acoge este domingo la 45ª edición de la Fiesta de la Bici, una cita clásica en el calendario deportivo y familiar del municipio, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de El Corte Inglés.

La salida y la meta estarán situadas en el Polideportivo El Torreón, en el Camino de las Huertas, número 38. La marcha arrancará a las 10.00 horas, aunque las inscripciones podrán formalizarse el mismo día desde las 9.00 horas en el lugar de salida.

Además del recorrido ciclista, la jornada incluirá un sorteo de bicicletas y material deportivo entre los participantes. El trazado completo del itinerario puede consultarse a través del código QR disponible en el cartel oficial del evento.

