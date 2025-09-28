Pepe Serer, ex entrenador del Kairat Almaty: "El Real Madrid deberá estar muy atento al balón parado, lo tienen muy trabajado"

El Kairat Almaty se presentó al sorteo de la fase liga de la Champions 2025/26 como el gran desconocido. El equipo kazajo debuta en la máxima competición de clubes del mundo. Y, caprichos de 'Don Fútbol', tendrá la oportunidad de medirse a todo un Real Madrid en este camino (martes, 18:45 horas). Si hay alguien que conoce bien este recóndito equipo del fútbol europeo es Pepe Serer (Quart de les Valls, 1966). El ex jugador de Mallorca, Barça, Valencia y Villarreal, entre otros, se inició en el mundo de los banquillos y el camino le llevó a Almaty, la ciudad más poblada de Kazajistán, que cuenta con un conjunto, el Kairat Almaty, que ha superado hasta cuatro rondas previas para formar parte de ese selecto grupo que disputa la Champions League.

Durante años, fue miembro de la secretaría técnica del Barça y formó parte del fichaje del nombre del momento en el mundo del fútbol, Ousmane Dembélé. "Cuando el francés jugaba en el Rennes había una fila llena de ojeadores. Recuerdo que un partido en el que hizo tres goles y dio una asistencia, fue a sacar un córner y lo hizo con la derecha, y todos los ojeadores apuntamos que era diestro porque el golpeo fue muy bueno. Pero luego tiró un penalti y lo hizo con la izquierda y entonces todos los ojeadores levantamos la cabeza, nos miramos y nos pusimos a reír y era imposible saber si es diestro o zurdo", contaba Serer en una entrevista a Superdeporte.

El valenciano atiende a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA mientras forma parte de Interstar Deporte, una agencia de representación de futbolistas que nació en Valencia hace más de tres décadas. Trabajan con figuras reconocidas del mundo del fútbol como Jordi Alba, Marc Bartra o José Bordalás. También colabora en medios de comunicación acerca de la actualidad deportiva del Valencia, pero no descarta regresar a los banquillos en un futuro. Un entrenador que habría disfrutado de primera mano lo que considera como "el partido más importante de la historia reciente del club".

Pregunta. Durante la temporada 2012/13, te hiciste cargo del banquillo del Kairat Almaty. ¿Qué recuerdos le vienen a la cabeza cuando piensa en aquella etapa de su vida como entrenador?

Respuesta. Lo primero que siempre recuerdo es el viaje (risas). Fue tremendamente difícil llegar a Almaty. Llegamos a Ámsterdam, hicimos escala en Moscú y, después, llegamos a Almaty. Una vez allí llegaba el turno de revisar pasaportes. Muchas horas poniendo en orden documentos, registros... Tienen un controlo bastante riguroso.

P. En las horas previas se está hablando mucho del viaje del Real Madrid, el segundo desplazamiento más largo de la historia de la competición. ¿Crees que eso puede afectar a los jugadores?

R. Yo diría que no. Hoy en día, los equipos viajan muy preparados. Cuentan con un vuelo chárter con todo tipo de facilidades. Son jugadores más que acostumbrados a viajar. No creo que tenga ningún problema, más bien al contrario.

P. El Kairat Almaty debuta en esta edición de la Champions. Kazajistán no es un país acostumbrado a contar con representación en la máxima competición europea, más allá de alguna que otra participación del Astana. ¿Cómo es la cultura futbolística de un país que no tenemos tan presente en España?

R. Desde mi paso por el club habrán cambiado muchas cosas. Estoy seguro de que habrán mejorado en materia de instalaciones y ciudad deportiva. Pero lo cierto es que estuve realmente cómodo durante esos meses. Una particularidad del fútbol kazajo es que el presupuesto de cualquier club deportivo era una parte del presupuesto municipal. De hecho, cuando firmé por el Kairat me reuní con el presidente, pero también con el alcalde de la ciudad.

P. ¿Qué le aportó a nivel personal y profesional una experiencia de estas características?

R. Me marché a un país enorme, con unas costumbres prorrusas. Al mismo tiempo, hay una mezcla étnica tremenda. Cogí la experiencia con muchas ganas, era un reto a nivel profesional para mí. Hubo momentos duros, cada día que te levantabas había algo por resolver. Allí coincidí con futbolistas de muchas nacionalidades. Necesitaba cuatro traductores de mi confianza para poder transmitir el plan de juego que tenía en mi cabeza. Eso también fue un desafío para todos.

P. ¿Qué diría que fue lo que más le sorprendió durante su estancia en Almaty?

R. Jugábamos partido con mucho frío, también partidos con mucho calor. Recuerdo un día jugar en una ciudad que se llama Kizilorda. Eran las 7 de la tarde y hacía como 47 o 48 grados. Aquello era tremendo. Los viajes también eran extensos en el propio país al contar con una gran dimensión. El club económicamente atravesaba un gran momento y ponía a nuestra disposición todos los medios. Y, además, el presidente tenía una relación muy directa con el cuerpo técnico y los miembros del club.

P. Me comentaba las condiciones meteorológicas que se encontró al llegar a Almaty. En esta época del año, ¿qué clima puede recibir al equipo blanco?

R. Una más o menos similar a la que podemos vivir aquí en España. Cuando llega diciembre sí que paran el campeonato de liga durante unas semanas.

P. Y en clave futbolística, ¿qué se encontrará el Real Madrid?

R. Es un fútbol mucho más directo, más rústico. Un fútbol de gente muy fuerte. Ahora, ha revolucionado mucho. Ha sabido alimentarse del fútbol que se practica en occidente, pero también a la inversa. Allí son muy metódicos con el balón parado, el Real Madrid deberá prestar especial atención. Prácticamente, cualquier equipo cuenta con un jugador que te pone el balón en el punto de penalti en cada saque de banda. Es algo que no se practicaba demasiado a primer nivel europeo y ahora lo vemos en muchos equipos. Todo está mucho más estudiado.

P. Históricamente, el equipo que representaba al fútbol kazajo era el Astana. ¿Cómo de importante es para el club superar a su máximo rival y acceder a la Champions?

R. En primer lugar, aquí encontramos una rivalidad por ser la capital del país. Antes, la capital era Almaty, pero cambió a Astana. A raíz de ello se desató una gran rivalidad deportiva entre los clubes que pertenecen a cada ciudad. Almaty es una ciudad enorme, con muchos hoteles, jardines, centros de negocio... la llegada del Real Madrid causará mucha expectación.

P. Un partido de Champions ante el Real Madrid, independientemente del resultado, ¿puede marcar un punto de inflexión en el club?

R. Vamos a ver qué papel juega el equipo. Sin duda, el balón parado será su mejor baza para atacar al Real Madrid. También cuentan con un perfil de futbolista habilidoso y rápido en las bandas

P. En esta competición se pueden vivir ambientes increíbles que, en más de una ocasión, juegan un papel importante en el desarrollo del partido. Cuénteme cómo se vive el fútbol en el Estadio Central de Almaty.

R. La gente de allí no es extremadamente pasional. Cuando suena el himno nacional, se ponen la mano en el pecho, lo viven y lo sienten, pero no se mueve ni una mosca. Creo que el Real Madrid se encontrará más un ambiente de admiración por la institución y sus futbolistas que un ambiente hostil como pueda haber en Grecia o Turquía.

P. Por último, si Pepe Serer recibe una llamada de última hora para ponerse al frente del equipo en el partido de este martes ante el Real Madrid, ¿qué contesta?

R. Si me llamara el Kairat, por supuesto.