Naomi Aperuta, animadora infantil: "El sentido del humor de los niños cambia muy rápido. Tienes que saber leer el ambiente"

¿Existe un trabajo más gratificante que el de generar felicidad?

Sinceramente, lo dudo. Ver las caritas de los niños iluminadas de alegría no tiene precio. Cada risa, cada abrazo y cada mirada llena de ilusión hacen que todo valga la pena. Para quienes nos dedicamos a esto, generar felicidad es un privilegio.

¿Para ser animador infantil hay que ser muy creativo?

¡Muchísimo! Los niños son exigentes en el mejor sentido: tienen una imaginación desbordante, y para conectar con ellos hay que saber entrar en su mundo, adaptarse, improvisar y mantener siempre viva la chispa de la sorpresa y la fantasía.

¿De cuánta duración son sus espectáculos aproximadamente?

Generalmente duran entre una hora y dos horas, aunque varía dependiendo del evento. Lo relevante es que el tiempo de animación son risas constantes.

¿Pueden tematizarlos en función del tipo de fiesta para la cual le contraten?

¡Por supuesto! Desde piratas, payasos o princesas hasta fiestas de Frozen. Cada celebración puede ser única y personalizada.

Naomi Aperuta, con dos marionetas de dedos. / Alba Vigaray

¿Qué juegos son los que nunca suelen fallar?

Los juegos de cooperación y movimiento como el paracaídas, las carreras locas o el "pilla pilla" adaptado siempre triunfan. También los juegos con música, como las estatuas musicales o los bailes coreografiados, ¡nunca fallan!

¿Ha observado si han cambiado mucho los niños de hace unos años a los actuales?

Sí, en algunos aspectos. Ahora están más familiarizados con la tecnología y tienen acceso a mucha información desde pequeños. Pero su esencia sigue siendo la misma: ganas de jugar, imaginar y sentirse especiales.

¿Se mueven por toda la Comunidad de Madrid?

Sí, a cualquier punto de la Comunidad de Madrid. ¡La diversión no tiene fronteras!

En sus espectáculos, esta animadora infantil utiliza a veces libros de magia. / Alba Vigaray

¿Y muchos padres también disfrutan con el show?

¡Claro que sí! Muchas veces acaban bailando, riendo o grabando con una sonrisa de oreja a oreja. Al final, ver a sus hijos disfrutar también les devuelve esa alegría infantil.

Este trabajo te marca el corazón. Una vez has vivido lo que se siente al hacer reír y soñar a los niños, llevas esa vocación para siempre.

¿Qué es más difícil, hacer reír a un padre o a un niño?

Ambos tienen su reto, pero diría que a los niños. No porque sean más serios, sino porque su atención y sentido del humor cambian muy rápido. Tienes que saber leer el ambiente, conectar con ellos y mantener el ritmo.

¿Qué cree que es lo más complicado al tratar con gente tan joven?

Lo más complicado, y a la vez lo más bonito, es ganarse su confianza en tan poco tiempo. Cada niño es un mundo, y lograr que se sientan seguros, respetados y partícipes es un desafío constante.

Aunque pase el tiempo, ¿cree que uno es animador de por vida?

Sin duda. Este trabajo te marca el corazón. Una vez has vivido lo que se siente al hacer reír y soñar a los niños, llevas esa vocación para siempre.