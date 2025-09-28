Madrid Xplora, la 'Ruta Quetzal' que transportará al Antiguo Egipto a 20 adolescentes madrileños: "Serán unos privilegiados, pero necesito que absorban todo"

Cuando, en 1985, puso rumbo a Zipango en un intento de reproducir el viaje que llevó a Cristóbal Colón a descubrir el Nuevo Mundo junto a Miguel de la Quadra-Salcedo, jamás imaginó que acabaría siguiendo sus pasos como explorador en un proyecto similar. “Tenía 21 años y lo hice como periodista. Aproveché para dar clases de fotografía a los adolescentes que participaron ese año. Él fue mi maestro. Me enseñó el sentido del viaje”, señala Eric Frattini, creador de Madrid Xplora, una iniciativa que busca rescatar las grandes expediciones con estudiantes de bachillerato como hicieron ‘Rumbo al Sur’ o ‘Ruta Quetzal’. La propuesta llegó a sus oídos a finales de 2024, cuando la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila le contó lo que tenía en mente. “Les pedí un tiempo para saber si era factible organizarlo y, pasados unos meses, presenté una idea completamente detallada”, explica. El tiempo vuela y, en apenas unos meses, Frattini viajará a Egipto junto a 20 adolescentes madrileños y un equipo de profesionales en la primera edición de este programa.

Su experiencia en este tipo de periplos hizo que la consejera pensase en él y, desde el primer momento, comenzó a darle forma: “Solo puse dos condiciones: que los adolescentes hubieran nacido entre 2009 y 2010, es decir, que estuvieran cursando primero de bachillerato y que presenten un trabajo relacionado con la sostenibilidad, el medioambiente, el deporte o la climatología en cualquier tipo de soporte”. Los solicitantes e interesados, de colegios públicos, concertados, privados y de Formación Profesional, podrán enviar desde un trabajo escrito hasta una maqueta o incluso una canción. Una vez cerrado el plazo, será un comité profesional quien seleccione a los 40 mejores, que pasarán a una segunda fase en formato entrevista: “Podremos hablar largo y tendido de su proyecto”. Adicionalmente, Frattini señala que se priorizará a los estudiantes que hayan obtenido buenas calificaciones a lo largo de su etapa académica.

Eric Frattini, escritor y organizador de Madrid Xplora, que celebrará su primera edición en junio de 2026. / CEDIDA

“Son los que van a tener la mente más abierta al conocimiento y este viaje pretende ser una recompensa al esfuerzo. Por ejemplo, jamás me llevaría a una persona como el Eric de 16 años, que suspendía todo y hacía sufrir a su madre cambiándole de colegio cada año”, bromea. Si bien le gustaría llevar consigo a cientos de estudiantes, asegura que, por una cuestión de logística, es inviable: “Necesito chicos y chicas que entiendan esta ruta como un viaje iniciático para ellos antes de comenzar segundo de bachillerato y la vida adulta”. Su idea en esta expedición, a diferencia de las que hace con ancianos o mujeres pacientes de cáncer en Desafío Santalucía Seniors y Reto Pelayo Vida respectivamente, es mezclar cultura, deporte y relaciones sociales. “Es un gran cóctel para abrirles los ojos y que se nutran del máximo de cosas posibles. Van a conocer una nueva cultura, a comer platos que jamás han probado y a salir de su zona de confort. Quiero que, cuando sean mayores, recuerden esta experiencia”, reconoce.

En junio de 2026

Egipto les espera. La elección del destino responde, entre otras cosas, a la relación que mantiene Frattini con el país, que ha llegado a visitar en más de 30 ocasiones entre ocio y trabajo: “Fui corresponsal en la región durante muchos años y, aunque mi base era Jerusalén, también cubría informaciones de Egipto. Cuando planteamos este viaje, con un punto de vista social, pensé inmediatamente en Egipto, que mezcla todas las aristas que queremos abarcar”. La veintena de adolescentes, que pondrá rumbo al continente africano la segunda quincena de junio de 2026, navegará en piraguas por el Nilo, practicará deportes en las dunas del desierto y dormirá en la base de una pirámide, entre otras actividades: “Ellos solos se adentrarán en una de las grandes joyas del Patrimonio Universal, la Gran Pirámide de Giza. Van a ser unos privilegiados, pero necesito que absorban todo lo que les vamos a enseñar”.

Migual de la Quadra Salcedo, director y fundador del programa 'Ruta Quetzal', en una foto de archivo. / VICTOR ECHAVE

En el itinerario también figuran visitas a la excavación arqueológica del CSIC en Egipto, donde trabajan profesionales españoles; a las tumbas de Seti I y Tutankamón; a la embajada de España en El Cairo; y al Gran Museo de El Cairo, recientemente inaugurado. En el pasado ya recorrió España y otras partes del mundo con adolescentes, por lo que este enfrenta este reto sin miedo. La campaña, presentada como “un puntal de programas para la juventud de la Comunidad de Madrid”, fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la Región el pasado 11 de septiembre. “Se han mandado cartas a los más de 7.000 centros de la Comunidad de Madrid para que los profesores y directores comiencen a apuntar a los mejores candidatos. Hemos empezado a recibir las primeras solicitudes, donde los adolescentes se registran y, a vuelta de mensaje, se les envían los formularios y papeles que tendrán que rellenar junto a sus padres”, apunta Frattini. El explorador asegura que el mejor piropo que puede recibir es parecerse a Miguel de la Quadra Salcedo.

Historia de Egipto

Emocionado con la expedición, cree que será el comienzo de algo grande y confía en que, de aquí a 30 años, cuando esté retirado, Madrid Xplora continúe tal y como empezó. “Tengo muchas ganas, ya que, al ser tan jóvenes, tendrán ganas de viajar y vivir y podré contarles mil historias y leyendas sobre Egipto. Junto a él, aterrizarán en El Cairo dos monitores al cargo de los estudiantes, un equipo de producción que documentará la aventura y también Rubén Villalobos, divulgador histórico especializado en el Antiguo Egipto y director de esta expedición. “Cuando tenía 18 años participé en el rodaje de la película Exodus, de Ridley Scott, recreando la batalla de Qadesh, que enfrentaba a los Egipcios de Ramsés II contra los Hititas. Hice de extra, como soldado y me marcó tanto que, desde ese mismo instante, comencé a indagar sobre la civilización egipcia”, explica Villalobos. Esa pasión que sintió hace ya 13 años le ha llevado a escribir dos libros sobre Egipto y fundar un canal de Youtube que acumula hoy más de 350.000 suscriptores.

Rubén Villalobos, divulgador histórico especializado en el Antiguo Egipto y director de esta expedición. / CEDIDA

Cuando Eric comenzó la búsqueda de una mano derecha para la primera edición del proyecto, Rubén siempre fue una de las primeras opciones. “Quería a alguien que no fuese muy mayor y se dedicara a enseñar la historia de manera amena y entretenida. En mi caso, cuento la historia desde el punto de vista de las curiosidades, que creo que llama más la atención del público jóven”, añade. A sus casi 31 años está finalizando el grado en Historia y el año que viene cursará un máster en Egiptología: “Imaginarme a los chavales recorriendo el país me emociona. Están en un momento precioso de su vida y tengo la oportunidad de mostrarles por primera vez muchas de las cosas que han estudiado en clase”.

En su opinión, la manera correcta de conocer la región no es solo conociendo su historia y cultura: “Hay que visitarlo de tal manera que cambie la percepción de la vida y el mundo que conocen. Se impregnarán de aspectos fundamentales del pasado que conectan directamente con el presente”. Además, Frattini y Villalobos han preparado un programa de actividades para que los elegidos se conozcan y conecten con la civilización egipcia la semana previa al gran momento. Recorrerán el Museo Arqueológico Nacional, harán una formación sobre jeroglíficos en el CSIC y visitarán la Sociedad Geográfica Española y la embajada de Egipto en Madrid.