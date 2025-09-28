SUCESO
Muere un hombre en el incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Latina
Efectivos de Samur-PC han confirmado la muerte de este varón y posteriormente han trasladado al otro hombre al hospital en estado leve debido a la inhalación de humo
Un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido leve en la madrugada de este domingo tras el incendio de una vivienda en el distrito de Latina, en Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
El fuego se originó en una de las habitaciones de un inmueble situado en la calle Carballido. Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se propagaran al resto de la vivienda.
Efectivos de Samur-Protección Civil confirmaron en el lugar el fallecimiento de un varón, mientras que otro hombre fue atendido por inhalación de humo y trasladado en estado leve a un hospital.
La rápida actuación de los equipos de emergencias permitió controlar el incendio y ventilar el edificio. Las causas del fuego se encuentran bajo investigación.
