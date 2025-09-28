El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias explora la huella de Picasso en la obra de Mingote

El Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, en Buitrago del Lozoya, acoge hasta el próximo 7 de diciembre la exposición 'Picasso en la obra de Mingote', una propuesta que revela la influencia del creador del Guernica en el universo artístico del dibujante catalán Antonio Mingote. La entrada es gratuita.

Según ha explicado la Comunidad de Madrid en un comunicado, el vínculo entre ambos artistas puede rastrearse en el trazo, el uso del color y las referencias que Mingote fue incorporando a lo largo de su carrera. La muestra, comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada, se organiza en un recorrido cronológico que permite apreciar la evolución de estas alusiones, desde las más sutiles hasta las más explícitas.

Un diálogo artístico en tres etapas

La exposición se articula en dos fases principales y una sección complementaria:

Primer periodo (1949-1973) : comienza con el descubrimiento personal de Mingote de la obra de Picasso. En esta etapa se incluye el primer dibujo en el que lo alude directamente, publicado el 20 de febrero de 1949 en la revista La Codorniz. Allí se refiere a él como Pepasso, en un ejercicio de humor gráfico que criticaba la indiferencia oficial hacia el legado del pintor. El vínculo se consolidó con homenajes públicos como el que dedicó al 90 cumpleaños del artista en 1971.

Segunda fase (tras 1973) : arranca tras la muerte de Picasso y en el contexto del final de la dictadura franquista. Es entonces cuando España comienza a reivindicarlo como una figura esencial de su historia artística. En este periodo, Mingote no solo continúa defendiéndolo, sino que lo reinterpreta y lo rescata en su obra.

Sección complementaria: reúne óleos de la etapa más madura del dibujante, donde el diálogo con la herencia de Picasso se hace evidente.

El legado compartido

La exposición muestra cómo Mingote, conocido principalmente por su labor como humorista gráfico en la prensa, también mantuvo un diálogo constante con la vanguardia artística. Su relación con Picasso, aunque indirecta, se tradujo en una reinterpretación personal que conecta el humor con las transformaciones del arte contemporáneo.