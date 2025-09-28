INCENDIO FORESTAL
La Comunidad de Madrid mantiene 10 dotaciones terrestres y 2 aéreas para la extinción del fuego de Peñalba de la Sierra
Esta situación ha obligado, por el momento, a desalojar la urbanización de La Pinilla a lo largo de la madrugada
EP
La Comunidad de Madrid mantiene desplegadas diez dotaciones terrestres y dos aéreas para ayudar en las labores de extinción del fuego de Peñalba de la Sierra (Guadalajara), que ha saltado ya a Castilla y León provocando un fuego de gravedad 2 en Cerezo de Arriba (Segovia).
Según ha informado Emergencias 112 Madrid, sobre el terreno continúan trabajando dos Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales Helitransportadas y diez dotaciones por tierra. Igualmente, también colaboran cuatro unidades de jefatura de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales, así como dos agentes Forestales. En total, el Ejecutivo autonómico ha desplazado a unas 68 personas para hacer frente a las llamas.
El incendio, originado en el paraje de Pico del Lobo, en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), ha entrado ya en la localidad de Cerezo de Arriba, en la provincia de Segovia, declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por la Junta de Castilla y León.
En la mañana de este domingo se ha celebrado una reunión del Centro de coordinación Operativo Integrado (Cecopi) en el que ha participado la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, quien ha confirmado la entrada del fuego desde la provincia de Guadalajara "con virulencia".
Esta situación ha obligado, por el momento, a desalojar la urbanización de La Pinilla a lo largo de la madrugada y ya en la mañana de este domingo la localidad de Riofrío de Riaza, donde se encontraban "más vecinos de lo habitual" al estar en fiestas.
