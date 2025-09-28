Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Colmenar Viejo acoge este domingo la Carrera de Colores con un recorrido de 3 kilómetros y actividades solidarias

Se recomienda ir vestido de blanco o con la camiseta oficial del evento con el fin de que destaquen los colores

Carrera colores en Colmenar

Carrera colores en Colmenar / AYUNTAMIENTO DE COLMENAR

EP

Madrid

Colmenar Viejo celebra este domingo, a partir de las 11:00 horas, la Carrera de Colores, con salida y meta en el aparcamiento de la Ciudad Deportiva Municipal Juan Antonio Samaranch.

Según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, de 10:00 a 14:00 horas la zona de salida y llegada también se convertirá en un punto de encuentro solidario. Varias asociaciones y entidades de Colmenar Viejo estarán presentes para dar a conocer sus proyectos y fines sociales, y animar a los participantes a colaborar con ellas: Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Asprodico, Envera, Colmetea y Manos Unidas.

El evento contará con un recorrido de 3 kilómetros aproximadamente, durante el cual cada 600 metros se colocará un punto de color donde los miembros de la organización lanzarán polvo de colores a los participantes del evento.

En esta carrera podrán participar todos los deportistas aficionados al running mayores de 5 años. Los menores de 18 años tendrán que presentar una autorización paterna o de sus tutores.

Se recomienda ir vestido de blanco o con la camiseta oficial del evento con el fin de que destaquen los colores. El polvo de colores utilizado es 'CE Approved' y está hecho de materias primas naturales (almidón de maíz), no tóxico, 100% seguro y biodegradable.

Los dorsales se recogerán el día de la prueba, desde las 09:00 horas, en las carpas habilitadas en la zona de salida/meta, hasta 15 minutos antes de la salida de la carrera.

Para ello deberán mostrar un documentos acreditativo (DNI, carné de conducir o pasaporte), y los menor de 18 años deberán presentar también la autorización por escrito de sus padres o tutores. Los participantes recibirán el dorsal y una bolsa de corredor con una camiseta del evento y dos sobres de polvos de colores. Los menores de 7 años no recibirán bolsa del corredor.

"La Carrera de Colores no es solo una fiesta del deporte y la alegría, es también una celebración de los valores que queremos fomentar como municipio: la inclusión, la diversidad, el respeto, la convivencia y la igualdad.

Este evento ofrece una experiencia deportiva única, donde personas de todas las edades, procedencias y capacidades se reúnen en un entorno lúdico y participativo donde lo importante no es competir, sino compartir. No corremos por llegar los primeros, corremos por estar juntos", ha explicado la concejala de Política Social e Igualdad, Isabel Álvarez Díaz.

