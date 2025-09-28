Alcalá de Henares celebra la XXXIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión con 20 estands y 10 librerías

La calle Libreros de Alcalá de Henares acoge hasta el 12 de octubre la XXXIX Feria del Libro Antiguo y de Ocasión, un evento cultural que reúne 20 estands y 10 librerías de Alicante, Madrid y la propia ciudad complutense. La cita se celebra en el marco de la Semana Cervantina, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La inauguración, celebrada este sábado, contó con la presencia del teniente de alcalde, Víctor Acosta, el concejal de Cultura, Santiago Alonso, y otros miembros de la Corporación Municipal. El acto estuvo amenizado por el espectáculo Viajeros del Tiempo, de Alquimia Circus, una propuesta que combina estética victoriana y referencias al universo de Julio Verne.

Ediciones históricas y rarezas bibliográficas

Entre los ejemplares destacados figura un volumen de 1753 que narra el milagro de las Santas Formas, impreso en la Universidad de Alcalá por Doña María García Briones. También se exhiben el primer libro de ficción en verso impreso en España (1583) y una pragmática sobre el pan publicada en 1539 en la imprenta complutense.

Los visitantes podrán descubrir asimismo diversas ediciones de El Quijote, publicadas entre los siglos XVIII y XX, como un ejemplar en dos volúmenes de 1719 o una edición inglesa de 1706. La muestra incluye además una edición de 1629 de las Novelas ejemplares y un facsímil de la Biblia Políglota Complutense, considerada una de las joyas de la imprenta universitaria.

Libros de ocasión y curiosidades

Además de obras históricas, la feria ofrece un amplio catálogo de libros de ocasión: atlas ilustrados, cómics antiguos de Disney, literatura infantil y juvenil, novela contemporánea, clásicos universales y ejemplares de temáticas variadas como historia de la medicina, infantería alemana o bricolaje.

Entre las piezas singulares de esta edición sobresalen:

La Lectura del Reloj (1920), de Cristóbal García Ygorri, Duque de Vista Hermosa, concebido para enseñar a los niños a leer la hora en relojes de bolsillo.

Cocktails (1928), de Pedro Chicote, considerado el primer barman español de renombre internacional y fundador del histórico Museo Chicote en 1940.

Historia elemental del Derecho Romano de las instituciones de Justiniano (1878), de Vicente Olivares, obra de referencia en los estudios jurídicos de la época.

El Ayuntamiento ha subrayado que "la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Alcalá de Henares se consolida, edición tras edición, como un referente cultural que acerca al público el placer de descubrir rarezas bibliográficas, joyas editoriales y lecturas accesibles para todos los públicos".