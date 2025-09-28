FÚTBOL
José Araquistáin, el portero de la sexta Copa de Europa del Real Madrid, fallece a los 88 años
Jugó en el equipo madridista durante siete temporadas, desde 1961 hasta 1968, y jugó el Mundial de Chile 1962 con la selección española
EFE
José Araquistáin, portero vasco que ganó con el Real Madrid la sexta Copa de Europa además de seis Ligas y una Copa, también exjugador de la Real Sociedad, Elche, Castellón y Eibar, falleció a los 88 años de edad.
"El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Araquistáin, uno de los grandes porteros legendarios de nuestra historia", anunció el club blanco que trasladó sus condolencias y todo su cariño a familiares, compañeros y seres queridos.
Araquistáin defendió la camiseta del Real Madrid durante 97 partidos en siete temporadas, desde 1961 hasta 1968. Quedó para la posteridad como el portero que conquistó como titular la sexta Copa de Europa, en Bruselas en 1966. Fue premio Zamora a portero menos goleado en la temporada 1961-62. Portero internacional con España, disputó seis encuentros y participó en el Mundial de Chile 1962.
Junto al Real Madrid, la Real Sociedad lamentó la pérdida de Araquistáin y sus jugadores lucieron brazalete negro en su partido ante el Barcelona en su memoria.
"La Real Sociedad expresa su pésame por el fallecimiento de José Araquistain Arrieta, exguardameta txuri urdin. Defendió nuestra camiseta en 123 partidos, entre las temporadas 54-55 y 60-61. Pionero en la larga tradición de grandes porteros de la Real Sociedad. Se guardará un minuto de silencio en el encuentro frente al Rayo Vallecano", anunció.
